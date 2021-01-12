БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
365 0

Госэкоинспекция повысила размер компенсаций за загрязнение почвы

Госэкоинспекция повысила размер компенсаций за загрязнение почвы

Сумма возмещения, рассчитываемая Госэкоинспекцией за особенно сильное и сильное загрязнение, увеличена в 4-6 раз, а за среднее – в 2-3 раза, соответствующий приказ Минприроды №241 от 4 ноября 2020 года вступил в силу 12 января.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Украины Андрей Мальованый в Facebook.

"Проще говоря, нарушители, которые сливают химические вещества в почву, заплатят за свое злоупотребление больше", – пояснил Мальованый последствия упомянутого выше приказа "Об утверждении изменений в методику определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства".

Мальованый уточнил, что за 11 месяцев прошлого года Госэкоинспекция рассчитала более чем 500 млн грн убытков за вред, причиненный земельным ресурсам. Средства, взимаемые с нарушителей, поступают в госбюджет для восстановления поврежденных земель.

Автор: 

Джерело:  Facebook
Держекоінспекція (120) забруднення (35) штраф (1154)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 