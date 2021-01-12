Количество полетов над Украиной упало за год на 58%. ИНФОГРАФИКА

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") в 2020 году обеспечило аэронавигационным обслуживанием 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за 2019 год.

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха".

Как сообщается, в воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Украины, в 2020 году было, в частности, осуществлено 21 102 внутренних полета (на 31,5% меньше по сравнению с 2019 годом), 68 870 международных полетов (-57,7%) и 52 075 транзитных полетов (-63,2%).

Украинские авиакомпании выполнили 49,7 тыс. рейсов (на 54,7% меньше к 2019 году), иностранные авиакомпании - 92,3 тыс. рейсов (-59,1%).

"В 2020 году Евроконтроль одобрил техническую интеграцию к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля - процесс, который длился 16 лет. Среди основных достижений также получение нового сертификата EASA, который подтвердил соответствие обновленным сертификационным требованиям ЕС, и признание международными агентствами по безопасности полетов - FAA и EASA - безопасности гражданской авиации в международном воздушном пространстве над Черным морем, что открывает широкие возможности для развития транзитного потенциала в воздушном пространстве Украины", - прокомментировал итоги года глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Как сообщалось, "Украэрорух" в 2019 году предоставил услуги по аэронавигационному обслуживанию 335,407 тыс. рейсам иностранных и украинских авиакомпаний, что на 11,5% превысило показатель 2018 года.