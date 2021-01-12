Зеленский подписал новый закон о регулировании электронных коммуникаций

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об электронных коммуникациях", призванный заменить устаревшие законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".

Как сообщается на странице соответствующего законопроекта №3014 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью главы государства 12 января.

Верховная Рада приняла указанный закон с учетом предложений президента Владимира Зеленского 16 декабря 2020 года.

Согласно пояснительной записке к документу, закон был разработан в рамках исполнения соглашения об ассоциации с ЕС и призван обновить правовое регулирование сферы электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, признав при этом утратившими силу законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".

Таким образом, законом вся цифровая связь (включая телефонную, беспроводной и проводной интернет-доступ) отнесена к сфере электронных коммуникаций.

Закон вводит принцип технологической нейтральности: по этому принципу, применение закона должно быть максимально независимым от технологий, которые используются. Такой принцип разрешает мобильным операторам использовать частоты, на которые они купили лицензии, для любой технологии связи.

Государство также признает интернет универсальной услугой и обязуется обеспечивать к нему доступ в тех регионах, где сами операторы не смогли этого сделать.

Законом среди прочено предусмотрены штрафы за спам в размере от 1700 до 8500 грн, возможность покупать телеком-услуги не в "пакетах", а также право потребителя знать о минимальной и максимальной скорости фиксированного или мобильного интернета, за который платит абонент.

При этом закон сохраняет право получать телеком-услуги анонимно, а также не предоставляет госорганам права регулировать интернет-трафик. Однако Кабмину предоставляются полномочия устанавливать порядок временного ограничения услуг в районе проведения антитеррористической операции.