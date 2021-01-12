Импорт товаров сократился за год на $6 миллиардов, – Таможенная служба

Оборот внешней торговли товарами Украины в 2020 году составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в 2019 году ($110,5 млрд).

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В частности, импорт товаров в 2020 году упал на 10,3% или на $6,2 млрд, по сравнению с 2019 годом, и составил $54,2 млрд.

В то же время экспорт товаров из Украины сократился всего на 1,7% или на $0,85 млрд – до $49,2 млрд.

В итоге сальдо внешней торговли товарами (разница между экспортом и импортом) остается отрицательным и составляет $5 млрд.

По данным Таможни, крупнейшие страны по объему импорту товаров в Украину – Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд).

Экспортировали товаров из Украины больше всего также в Китай – на $7,1 млрд. На втором месте по этому показателю Польша – $3,3 млрд, на третьем – Россия ($2,7 млрд).

В тройку крупнейших по объему товаров украинского экспорта вошли: зерновые – на $9,4 млрд, черные металлы – на $7,7 млрд, жиры и масла животного или растительного происхождения – на $5,8 млрд.

В то же время основными импортными товарами в 2020 году были топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки – $8 млрд, реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства – $6,1 млрд, а также средства наземного транспорта – $5,5 млрд.

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году экспорт товаров из Украины вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.