"ProZorro.Продажи" обновили систему и разработали новые интерфейсы аукционов

Команда IT-специалистов "ProZorro.Продажи" при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запустили обновленную версию электронной торговой системы, на базе которой заработали более быстрые и удобные интерфейсы аукционов.

Об этом говорится в сообщении системы.

"Новые интерфейсы стали удобнее, быстрее и еще более безопасными. Например, теперь пользователь видит расписание аукциона: когда меняется раунд, когда делать ставку и тому подобное. В целом обновленная версия системы предоставляет больше информации, благодаря которой можно построить качественную аналитику: можно проанализировать рынок, лоты, точнее определить релевантные цены", - рассказал начальник IT-отдела информационных технологий и телекоммуникаций "ProZorro.Продажи" Григорий Легенченко.

Обновления касаются обоих видов аукционов, работающих в системе "ProZorro.Продажи": классического английского и гибридного голландского.

Также еще одним бонусом стало то, что отныне маркетплейсы получили возможность оформлять кабинет торгов в соответствии со своими потребностями.

"Обновление системы позволило маркетплейсам, которые к нам подключены, разрабатывать собственные интерфейсы под свои нужды. В первую очередь, это удобно тем, кто покупает более или менее однородную продукцию. Помогает учесть особенности лотов, которые покупают через тот или иной площадку. Такая возможность появилась совсем недавно, и уже семь площадок воспользовались этой предложение", - отметил Легенченко.

По его словам, за две недели работы обновленной системы уже состоялось 165 успешных аукционов, пока это продажа необработанной древесины на общую сумму почти 35 млн грн.

"ProZorro.Продажи" - двухуровневая электронная торговая система (ЕТС), разработанная ведущими украинскими IТ-специалистами. На сегодня в ЕТС подключено 40 маркетплейсив, которые обеспечивают большое количество участников и конкуренцию на торгах. Через "Prozorro.Продажи" уже реализовано имущества на 34 млрд грн, участие в аукционах приняли более 22,5 тыс. участников. В системе сочетаются государственные и частные торги.

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" (программа USAID КЭУ) поддерживает стартапы и малые и средние предприятия с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках, помогает в развитии упрощенного и прозрачного бизнес-климата, а также обеспечивает украинском компании возможностями воспользоваться преимуществами международной торговли.