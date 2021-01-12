Аэропорт "Борисполь" потерял 66% пассажиропотока

Международный аэропорт "Борисполь" в 2020 году снизил пассажиропоток на 66,2% по сравнению с 2019 годом – до 5,16 млн человек.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает Интерфакс-Украина.

Так, на международных рейсах этот показатель составил 4,69 млн человек (снижение на 66,9% против показателя прошлого года), на внутренних – 468,1 тыс. (-57,3%).

Количество обслуженных аэропортом рейсов в 2020 году составило 46,85 тыс. (-57,7%) на прилет/вылет, в том числе международных рейсов – 38,38 тыс. (-60,6%), внутренних – 8,47 тыс. (-36%).

Количество обработанных аэропортом грузов в 2020 году сократилось на 10% до 37,79 тыс. тонн, при этом за декабрь 2020 года аэропорт обработал 4,27 тыс. тонн грузов.

В декабре 2020 года пассажиропоток "Борисполя" уменьшился в 3,26 раза к декабрю 2019 года (на 69,3%) и составил 323,7 тыс. пассажиров. При этом на международных рейсах было обслужено 286,5 тыс. человек (-70,6%), на внутренних – 37,2 тыс. (-53,8%).

Количество рейсов в декабре 2020 года составило 3,58 тыс. (-54,2%) на прилет и вылет, в том числе 2,73 тыс. международных рейсов (-60,3%) и 847 внутренних рейсов (-9,4%).

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" в 2019 году увеличил пассажиропоток на 21,1% по сравнению с 2018 годом – до 15,26 млн человек.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.