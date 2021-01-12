БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Энергосертификация зданий в Украине за год выросла в 4 раза. ИНФОГРАФИКА

В 2020 году энергоаудиторами выдано 5 018 сертификатов энергоэффективности зданий. что почти в четыре раза больше, чем в 2019 году (около 1300 сертификатов).

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности.

Для сравнения: в январе-феврале 2019 года это направление только зарождалось и насчитывало тогда первые выданные 4-14 сертификатов.

На конец 2020 года были сертифицированы 6 379 зданий:

  • 6 022 - в базе сертификатов на сайте Госэнергоэффективности на конец ноября 2020 года;
  • еще 357 - в Единой государственной электронной системе в сфере строительства с 1 по 31 декабря 2020 года.

"Мы внедряем европейскую практику сертификации, что дает владельцам и жителям здания ценную информацию о ее состоянии и расходы энергии в ней, класс энергоэффективности и четкие рекомендации для его повышения. Речь идет о том, как правильно термомодернизировать конкретное здание, чтобы эффективно использовать энергоресурсы, меньше платить за коммунальные услуги и быстрее вернуть вложенные инвестиции", - прокомментировал и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Все энергетические сертификаты, что внесены в базу данных сертификатов на сайте Госэнергоэффективности, прошли первичную проверку.

Энергосертификация зданий в Украине за год выросла в 4 раза 01

Джерело:  Госэнергоэффективности
