Цены не нефть в Украине выросли в декабре на 12%, – Минэкономики

Фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, в декабре 2020 года составила 10,13 тыс. грн/тонна, что на 12,1% больше, чем в ноябре (9,34 тыс. грн/тонна).

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в январе 2020 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 11,11 тыс. грн/тонна, в феврале – 9,65 тыс. грн/тонна, в марте – 5,91 тыс. грн/тонна, в апреле – 3,96 тыс. грн/тонна, в мае – 6,2 тыс. грн/тонна, в июне – 8,12 тыс. грн/тонна, в июле – 8,85 тыс. грн/тонна, в августе – 8,89 тыс. грн/тонна, в сентябре – 8,47 тыс. грн/тонна, в октябре – 8,45 тыс. грн/тонна, в ноябре – 9,34 тыс. грн/тонна.