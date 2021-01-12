Прокуратура закрыла оба дела против бывшего нардепа Березкина

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла оба уголовных производства в отношении бывшего народного депутата Станислава Березкина в связи с его смертью.

Об этом сообщил прокурор САП Валентин Мусияка, передает "Слово и дело".

"Что касается народного депутата Украины 8 созыва – закрыли в связи со смертью оба дела. Закрыли по ходатайству жены", – сказал прокурор.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года НАБУ и САП сообщили Березкину о подозрении по делу завладения средствами "Ощадбанка".

По данным следствия, бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 года-начале 2014 года организовал завладение средствами АО "Ощадбанк" в сумме $20 млн, привлекая к таким действиям служащих банковского учреждения. Дело расследовали с мая 2016 года.

Кроме того, в мае 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Березкину о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье на сумму 937 тыс. грн.

Читайте также: Суд отказался утвердить штраф для экс-главы "Креатива" по делу завладении кредитом "Ощадбанка"

Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В 2016 году суд начал процедуру банкротства ЧАО "Креатив".

По данным Национального банка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками составляла $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 года доля кредитов "Креатива" в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда - "Укргазбанку".

Напомним, в сентябре 2015 года основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам. Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".