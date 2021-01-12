Товарооборот Украины с Беларусью упал на 24%, – посол

Товарооборот Украины с Беларусью за январь-октябрь 2020 года сократился на 23,5%.

Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим во время онлайн-дискуссии.

"За первое полугодие (прошлого года) у нас произошло уменьшение товарооборота на 23%. Это наша статистика. Если взять за 9-10 месяцев - это 23,5%", - сказал Кизим, передает Интерфакс-Украина.

По словам Кизима, первой причиной такого показателя торгово-экономических отношений между обеими странами стала именно пандемия COVID-19, а не внутренняя ситуация, в которой находится Беларусь, из-за которой официальные отношения Украины и Беларуси на высоком и высшем политическом уровне были приостановлены.

"Что касается экономической дипломатии как таковой, в моем понимании, она не останавливалась. Очевидно, что она имела влияние немного на ее замедление. Но в целом контакты продолжались", - добавил Кизим.

Как отметил посол, сложившаяся в отношениях между лидерами стран ситуация не может не иметь негативного воздействия, что, вместе с пандемией COVID-19, помешало провести главные экономические мероприятия, а именно третий форум регионов, который планировался на октябрь в Гродно. Также был отменен официальный визит президента Украины в Беларусь.

В то же время Кизим выразил мнение, что в целом по итогам 2020 года товарооборот между Украиной и Беларусью может составить $4-4,5 млрд, "что, как по мне, с точки зрения наших отношений в условиях COVID является не совсем проигрышным вариантом".

Дипломат указал, что негативные последствия для Украины может иметь введение экономических санкций в отношении Беларуси со стороны ЕС, а также возможный пакет санкций США.

"Если это произойдет, то очевидно, что это также негативно повлияет на развитие наших отношений. Эти санкции, которые вводятся против субъектов предпринимательской деятельности или даже против лиц, так или иначе негативно повлияют на отношение наших структур к тем (белорусским) лицам или структурам", - пояснил он, добавив, что это будет сдерживать украинских чиновников и бизнесменов от контактов, поскольку может возникнуть возможность им попасть под санкции США.