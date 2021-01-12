Власти Киева отменили проведение ярмарок в связи с резким похолоданием

15-17 января в Киеве отменяется проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает пресс-служба городской администрации.

При этом запланированные на 14 и 15 января ярмарки все же состоятся.

В сообщении отмечается, что по прогнозу Украинского гидрометцентра, 15-16 января в Киеве ожидается значительное снижение температуры. В частности, ночью 15-16 января синоптики прогнозируют до 13-18° мороза, днем ​​– до 11-15° мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января.