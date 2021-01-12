Украина сократила импорт металлолома на 47%

Украинские предприятия в 2020 году сократили экспорт лома черных металлов на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,82 тыс. тонн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 19,4% – до $9,49 млн.

В январе экспортировано 2,865 тыс. тонн лома, феврале – 8,01 тыс. тонн, марте – 493 тонны, апреле – 256 тонн, мае – 4,86 тыс. тонн, июне – 316 тонн, июле – 402 тонны, августе – 3,39 тыс. тонн, в сентябре – 4,56 тыс. тонн, в октябре – 7,22 тыс. тонн, в ноябре – 561 тонна, в декабре – 2,89 тыс. тонн.

В то же время в 2020 году страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 47,1% – до 26,43 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 24% – до $26,03 млн.

Кроме того, метпредприятия Украины в 2020 году импортировали из РФ 2,648 тыс. тонн продуктов прямого восстановления железа из руды по коду 7203 – горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $805 тыс., тогда как в 2019 году – 2,5 тыс. тонн на $811 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2019 году снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом – до 42,18 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт упал в девять раз – до $11,78 млн. В прошлом году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 17,2% по сравнению с 2018 годом – до 49,93 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился на 6,4% – до $34,25 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (62,55% поставок в денежном выражении), РФ (28,45%) и Нидерландов (2,23%). Экспорт – в основном в Турцию (85,88%), Нидерланды (6,27%) и Германию (5,37%).

Украина в 2018 году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017 годом – до 327,55 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 13,3% – до $105,65 млн. При этом страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 67,1% – до 42,62 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос на 42,5% – до $36,59 млн.

Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом – до 486,5 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до $121,3 млн; импорт в натуральном выражении – на 15,5%, до 25,31 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,7 раза, до $25,61 млн.