Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 8,9 миллиарда (обновлено)

Министерство финансов на состоявшемся 12 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,93 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, шестимесячные ОВГЗ были размещены на 2,36 млрд грн под 10,73% годовых. В конце декабря Минфин размещал такие бумаги под 10,75%.

От продажи облигаций сроком обращения 1 год поступило 4,67 млрд грн. Ставка по ним выросла до 11,69% годовых, тогда как неделей ранее она составляла 11,67%.

Двухлетние ОВГЗ были проданы на 263,08 млн грн под неизменные 11,85% годовых, трехлетние – на 270,9 млн грн под 12,15%.

Кроме того, Минфин разместил годичные долларовые ОВГЗ на $48,2 млн, ставка по которым была сохранена на уровне 3,8%.

Как сообщалось, в ходе предыдущего аукциона 5 января Минфин привлек 8,7 млрд грн от размещений ОВГЗ, тогда как на последнем в 2020 году аукционе по продаже облигаций 29 декабря Министерство финансов привлекло 23,64 млрд грн.