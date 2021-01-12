Ford закроет все заводы в Бразилии после 100 лет работы

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. после более чем 100 лет работы в Бразилии прекратит выпуск автомобилей в этой стране в рамках реструктуризации.

Как сообщается в пресс-релизе Ford, компания закроет все три завода в Бразилии, что приведет к сокращению около 5 тыс. рабочих мест, передает Интерфакс-Украина.

При этом автопроизводитель продолжит продажи транспортных средств в Бразилии и на других рынках Южной Америки. Покупателям будут предложены автомобили, производимые на оставшихся заводах Ford в Аргентине и Уругвае, а также в других регионах.

В сообщении Ford отмечается, что пандемия COVID-19 усугубила проблему избыточных производственных мощностей и снижения продаж, из-за которой компания многие годы несла значительные убытки. В первые три квартала 2020 года доналоговые убытки в Южной Америке составили $386 млн.

Расходы, связанные с реструктуризацией, как ожидается, составят $4,1 млрд. Они будут отражены в балансе за четвертый квартал 2020 года и текущий год.

По словам нового руководителя Ford Джима Фарли, который вступил в должность CEO 1 октября, закрытие заводов позволит перейти к "более гибкой бизнес-модели с облегченными активами" и создать "здоровый и устойчивый бизнес".