Девальвация гривни за год превысила 19%

Среднемесячный обменный курс гривни к доллару США в течении 2020 года девальвировал на 19,3% – до 28,17 грн/$ в декабре 2020 года.

Об этом свидетельствует Обзор инфляции, опубликованный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается в отчете, обесценивание гривни с опроделенным лагом продолжает сказываться на ценах, особенно в части импортной составляющей.

Минэкономики также отмечает влияние на стимулирование инфляции монетарной политики Национального банка, в частности, рост денежного предложения на 28,7% в течение 2020 года при сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых.

При этом министерство констатирует, что несмотря на беспрецедентные условия развития, в которых оказалась Украина вследствие распространения пандемии COVID-19, ценовая динамика в течение 2020 оставалась в целом прогнозируемой. По итогам года показатель потребительской инфляции составил 5%, что соответствует инфляционной цели НБУ.

В первом квартале 2021 года Минэкономики ожидает, что характер влияния основных факторов существенно не изменится.

С одной стороны на рост цен будет влиять сочетание как монетарного фактора, так и определенным образом, административного, а также высокой себестоимости производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке. С другой стороны ожидается усиление такого фактора как воздержание от значительных затрат населения на фоне пандемии COVID-19 (особенно на фоне введения локдауна в январе и продления карантина до конца февраля), что может частично компенсировать действие инфляционных факторов.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине по итогам 2020 года ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял о необходимости ускорения инфляции.