Экспорт ферросплавов упал за год на 25%, – Таможенная служба

Украина в 2020 году сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 25% по сравнению с предыдущим годом – до 625,61 тыс. тонн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 27,5% – до $660,02 млн.

В то же время, за 2020 год Украина импортировала 33,92 тыс. тонн данной продукции, что на 23,6% меньше по сравнению с 2019 годом. В денежном выражении импорт снизился на 26,7% – до $96,29 млн.

Как сообщалось, ферросплавные предприятия Украины в январе-ноябре текущего года суммарно сократили выпуск продукции на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 694,71 тыс. тонн.

Напомним, Украина в 2019 году сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 7,8% по сравнению с 2018 годом – до 833,61 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 6,9% – до $910,17 млн. Основной экспорт осуществлялся в Италию (17,44% поставок в денежном выражении), Турцию (16,13%) и Нидерланды (9,61%).

Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, а также Покровский (бывший Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты контролируют бывшие акционеры "Приватбанка" Игорь Колмойский и Геннадий Боголюбов. Никопольский завод ферросплавов контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, а также группа "Приват".