"Укравтодор" начнет ремонт 5 мостов на маршруте "Малый Карпатский круг"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует в 2021 году начать ремонт пяти мостовых переходов в рамках государственного инвестиционного проекта "Малый Карпатский круг", призванного соединить три области единым маршрутом.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

Как сообщается, уже объявлены тендеры на капремонт пяти мостовых переходов, работы по которым начнутся в этом году.

В рамках "Малого Карпатского круга" планируется восстановить 249 км дорог государственного значения и 37 искусственных сооружений. Уже отремонтировано 68 км.

Планируется, что в рамках проекта в 2021 году международная трасса М-06 Киев-Чоп во Львовской области получит 51,5 км нового покрытия. Кроме того, в области ремонтируются 24 км дороги Т-14-24 Сколе-Славское.

Закарпатская область в 2021 году отремонтирует 128,8 км дороги Р-21 Долина-Хуст.

В Ивано-Франковской области инвестпроект предусматривает восстановление 45 км автодороги Долина-Хуст. Работы возобновятся с началом строительного сезона.

В целом за 2020 год "Укравтодор" в рамках проекта на Закарпатье восстановил 67,8 км.

"Малый Карпатский круг" включает участки шести дорог госзначения, которые проходят через центральную часть Карпат во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Цель проекта, который реализуется в рамках "Большого строительства", - улучшить туристическую инфраструктуру в горной местности. Дороги восстанавливают по маршрутному принципу.