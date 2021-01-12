Нацкомиссия по ценным бумагам предложила снять налоги с муниципальных облигаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку агитирует комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики снять налоги с муниципальных облигаций.

Об этом сообщил глава НКЦБФР Тимур Хромаев во время онлайн-дискуссии, передает Интерфакс-Украина

"Мы планируем и сейчас агитируем и комитет финансовый, чтобы фактически снять налоги с операций с муниципальными облигациями и облигациями, которые находятся в листинге, то есть получили публичное предложение, то есть предложение на организованном рынке. Это, по моему мнению, даст толчок нашим гражданам инвестировать в эти инструменты", – сказал Хромаев.

Хромаев пояснил, что из-за указанного налогообложения ритейл не инвестирует в муниципальные облигации.

"На наш взгляд, это нелогично. Если бы мы сняли и приравняли к ОВГЗ, то человек, проживающий в Одессе, мог бы инвестировать в одесскую инфраструктуру", – пояснил он.

По словам Хромаева, НКЦБФР также обратилась к строительному и финансовому комитетам с предложением приравнять операции с недвижимостью к тому же режиму налогообложения как с фининститутами.

По словам Хромаева, сегодня ценные бумаги строительных компаний и фондов финансирования строительства используются для ухода от НДС при покупке недвижимости.

"Мы хотим, чтобы использование фининструментов в этом сегменте (недвижимости – ИФ) было минимальным, но мы за то, чтобы (...) инвестиции в существующую недвижимость осуществлялись через институты общего инвестирования", – пояснил глава регулятора.

Он добавил, что легитимизация продажи недвижимости без НДС позволит отказаться от схемных бумаг на рынке недвижимости и выпускать реальные рыночные бумаги.