Госдеп США предупредил европейские компании о новых санкциях за "Северный поток"

Госдепартамент США сообщил европейским компаниям, которые помогают строить российский газопровод "Северный поток - 2", что они сталкиваются с риском санкций, поскольку уходящая администрация Дональда Трампа готовит последний раунд карательных мер против проекта.

Об этом Reuters сообщили во вторник два источника.

"Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно", - сказал источник в правительстве США на условиях анонимности.

Источник сообщил, что к четвергу или пятнице Госдепартамент выпустит отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу. По словам источника, в отчет могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, прокладкой подводного трубопровода или проверкой строительного оборудования проекта.

Эти компании могут оказаться под угрозой санкций США в соответствии с действующим законодательством, если они не прекратят работу. По словам источника, в отчете может быть указана страховая группа Zurich Insurance Group.

Газопровод "Северный поток – 2" стоимостью 11 миллиардов долларов, один из самых важных проектов России в Европе, вызвал напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Администрация Трампа выступает против "Северного потока-2", который лишит Украину выгодных транзитных сборов. Также США считают, что это усилит экономическое и политическое влияние России на Европу.

Германия утверждает, что газопровод "Северный поток – 2" является просто коммерческим.

Избранный президент США Джо Байден выступал против проекта, когда был вице-президентом при Бараке Обаме. Неизвестно, захочет ли он пойти на компромисс по проекту после 20 января, когда он вступит во владение.

Газпром приостановил строительство "Северного потока-2" на год после санкций США в декабре 2019 года. Но работа возобновилась, поскольку "Газпром" надеется завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, чтобы удвоить пропускную способность существующей линии. Проект завершен на 90%, осталось завершить только участок длиной 62 мили (100 км) в глубоких водах у побережья Дании.

Западными партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкая Uniper, Wintershall Dea из BASF, англо-голландская нефтяная компания Shell, австрийские OMV и Engie.