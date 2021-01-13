Госкомтелерадио разрешило ввоз в Украину книг из РФ

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины разрешит ввозить на украинскую территорию книги с Российской Федерации, ссылаясь на закон, принятый Верховной Радой в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

"Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из РФ происходит в соответствии с законом, который был принят ВР в конце 2016 года. Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора", - сказано в сообщении.

За все время действия этого закона и, соответственно, функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, а объем книжных изданий, привезенных из РФ по сравнению с 2011 годом, сократился в 12 раз.

В течение 2017-2020г действия закона Госкомтелерадио позволил ввезти в Украину 31 тыс. наименований книг из России. Большинство из разрешенных для ввоза книг - это произведения мировой классики, детская и научно-популярная литература. Часть разрешений выдано на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ.

В течение 2017-2020 годов Госкомтелерадио предоставил 4274 отказа импортерам на ввоз книжной продукции из РФ. Большинство отказов касалась подачи неполного пакета документов заявителями, а в 274 случаях - антиукраинского содержания, обнаруженного в изданиях. Так что в Украине не дали ввезти почти полтора миллиона экземпляров антиукраинских изданий.

Полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг возможно лишь путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на их ввоз, сообщает Госкомтелерадио.