БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 619 12

Госкомтелерадио разрешило ввоз в Украину книг из РФ

Госкомтелерадио разрешило ввоз в Украину книг из РФ

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины разрешит ввозить на украинскую территорию книги с Российской Федерации, ссылаясь на закон, принятый Верховной Радой в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

"Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из РФ происходит в соответствии с законом, который был принят ВР в конце 2016 года. Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора", - сказано в сообщении.

За все время действия этого закона и, соответственно, функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, а объем книжных изданий, привезенных из РФ по сравнению с 2011 годом, сократился в 12 раз.

В течение 2017-2020г действия закона Госкомтелерадио позволил ввезти в Украину 31 тыс. наименований книг из России. Большинство из разрешенных для ввоза книг - это произведения мировой классики, детская и научно-популярная литература. Часть разрешений выдано на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ.

В течение 2017-2020 годов Госкомтелерадио предоставил 4274 отказа импортерам на ввоз книжной продукции из РФ. Большинство отказов касалась подачи неполного пакета документов заявителями, а в 274 случаях - антиукраинского содержания, обнаруженного в изданиях. Так что в Украине не дали ввезти почти полтора миллиона экземпляров антиукраинских изданий.

Полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг возможно лишь путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на их ввоз, сообщает Госкомтелерадио.

Держкомтелерадіо (29) книги (83) росія (15157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Правило должно быть одно - книг из ********* возить ровно столько, сколько украинских завезли в *********.
показати весь коментар
13.01.2021 10:30 Відповісти
+11
Молодцы. Не забудьте ввести труды Дзержинского, Берии и Геббельса. Хайль Гитлер!!!
показати весь коментар
13.01.2021 10:29 Відповісти
+7
Госкомтелерадио разрешило ввоз в Украину книг из РФ - Цензор.НЕТ 1949
показати весь коментар
13.01.2021 11:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодцы. Не забудьте ввести труды Дзержинского, Берии и Геббельса. Хайль Гитлер!!!
показати весь коментар
13.01.2021 10:29 Відповісти
Правило должно быть одно - книг из ********* возить ровно столько, сколько украинских завезли в *********.
показати весь коментар
13.01.2021 10:30 Відповісти
1000%!!!
показати весь коментар
13.01.2021 12:51 Відповісти
Так в ********* і українську бібліотеку закрили.
показати весь коментар
13.01.2021 10:43 Відповісти
Госкомтелерадио разрешило ввоз в Украину книг из РФ - Цензор.НЕТ 1949
показати весь коментар
13.01.2021 11:52 Відповісти
Запретили пропагандонскую литературуиз рашки - и объем ее ввоза уменьшился в 12 раз. Т.е. 92% всех книг издаваемых рашкой - пропаганда. Прекрасно "Великая" "русская" "литература"
показати весь коментар
13.01.2021 12:00 Відповісти
"Часть разрешений выдано на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ." Чому не всі? Чому в рашке людям роботу дають а власні громадяни не мають робочих місць? Встановити 100% ввізне мито і все буде гаразд. Скільки можна наповнювати бюджет ворога? Источник: https://biz.censor.net/n3241468
показати весь коментар
13.01.2021 12:49 Відповісти
Ждите на полках столичных магазинов книги "Ополченочка" и "Хунта против народа Дамбаса"
показати весь коментар
13.01.2021 14:33 Відповісти
Будь який кацапомовний контент з ********** є токсичним і його ввіз має бути повністю забороненим. Дозволити хіба що ввезення плакатів "Путин-*****".
показати весь коментар
13.01.2021 15:30 Відповісти
Два раза перечитал статью. Как они могли разрешить что-то если они, это что-то, никогда и не запрещали. Т.е. ограничения на пропаганду было и это никто не отменял. Так что изменилось то?
показати весь коментар
13.01.2021 16:04 Відповісти
Чо за на..... Антиукраинскую власть , нужно люстрировать
показати весь коментар
13.01.2021 16:44 Відповісти
Любая литература с Раши,это удавка на самосознании украинской нации!!!! Ведь даже читая просто российскую классику(типа Пушкина,Лермонтова,Чехова и тд) -украинцы уже будут проникаться российским духом и мировозрением!!!!И не будут изучать свою классику,типа Сковороды,Котляревского,Украинки и тд!!!
показати весь коментар
13.01.2021 17:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 