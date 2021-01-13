В четырех портах Украины ограничены грузовые операции из-за снега

Из-за снега в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном.

Как сообщает Администрация морских портов Украины, по состоянию на среду 08:00 порты работают.

"В порту "Херсон" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми (ветер, снег), в портах "Одесса", "Южный", "Николаев", "Черноморск" грузовые операции с зерновыми ограничены из-за снега. Каналы: г. "Быстрое", ХМК, БДЛК - открыты", - указано в сообщении.