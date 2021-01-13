США увеличили прогноз экспорта зерновых из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе улучшило прогноз экспорта зерновых из Украины в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,2 млн тонн по сравнению с прогнозом в декабре – до 45,81 млн тонн при урожае 64,21 млн тонн за счет сокращения оценки потребления.

Согласно ежемесячному отчету ведомства, речь идет о таких культурах, как ячмень, овес, рожь, просо и сорго, тогда как прогноз по пшенице и кукурузе сохранен, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, Минсельхоз США ожидает экспорта 24 млн тонн кукурузы при ее урожае 29,5 млн тонн и экспорта 17,5 млн тонн пшеницы при ее урожае в 25,5 млн тонн соответственно.

По оценкам Минсельхоза США, в минувшем маркетинговом году Украина экспортировала 16,02 млн тонн пшеницы при урожае 25,06 млн тонн, 30,32 млн тонн кукурузы при урожае 35,81 млн тонн, а в целом экспорт зерновых составил 50,09 млн тонн при урожае 69,56 млн тонн.