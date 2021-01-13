БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзализныця" на праздники перевезла 280 тысяч пассажиров в пригородном сообщении

АО "Укрзализныця" с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021-го перевезло 279,6 тыс. человек в пригородном сообщении.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", накануне и в период празднования пассажиропоток УЗ вырос на 15% по сравнению со среднесуточным аналогичным показателем в предыдущих периодах. Наибольший пассажиропоток наблюдался 31 декабря и 2 января.

"Во время перевозок "Укрзализныця" обеспечила все противоэпидемические мероприятия. Призываем пассажиров соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - сообщает компания.

"Укрзализныця" во время новогодних праздников (с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года) перевезла в дальнем сообщении 196,1 тыс. пассажиров

