Кличко отрицает повышение тарифов на отопление и горячую воду

В текущем отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение в столице останутся на уровне 2019 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Вопрос тарифов поднимается каждый отопительный сезон. Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду", – сказал городской голова.

В то же время, по словам Кличко, Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты, но в этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится.

"Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", – заявил мэр.

При этом Кличко не уточнил, что в отопительном сезоне 2019-2020 годов к утвержденному тарифу ежемесячно применялись так называемые "скидки", которые могли достигать 20-30% от общей суммы в платежке.

Как сообщалось, распоряжением КГГА №2077 от 29 декабря 2020 года тариф на отопление для населения, получающего тепло от КП "Киевтеплоэнерго" в Киеве, повышен на 19,2%, на горячую воду – на 16%.

Перед этим, в декабре 2020 года, НКРЭКУповысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Напомним, НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.