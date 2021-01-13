БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В центральном офисе ОГХК проводят обыски

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" сообщает, что на территории Вольногорского горно-металлургического комбината в Днепропетровской области, в центральном офисе в Киеве и в помещениях некоторых сотрудников компании проходят обыски.

Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГХК.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Предприятие, которое приносит Украине валютную выручку, платит налоги,обеспечивает зарплатой рабочие места, зачем продавать, что бы приьыль и налоги ушли в офшоры, а рабочим меньше платили , а Украна брала кредиты пока не за что будет платить учетелям и медикам,а население вымрет, вместо того чтобы не было коррупции надо дать право не кабмину, а трудовому коллективу избирать управляющего, так как трудовой коллектив кровно заинтересован не в откатах и офшорах, а в зарплатах, а чем выше зарплата, тем больше надо выручки, инвестиций за счет части дохода, а чем выше зарпоата и выпучка тем больше налогов поступят в бюджет.Все элементарно, надо только убрать смотрящих и назначенцов от вражеского Каб.мина, у его и так много работы, которую он правалил и получает зряплату.Выгнать в шею и перезбрать эту власть нужно пока не будут отрабатывать зарплату, а не красть у нарола его имущество-враги.
