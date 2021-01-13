В центральном офисе ОГХК проводят обыски

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" сообщает, что на территории Вольногорского горно-металлургического комбината в Днепропетровской области, в центральном офисе в Киеве и в помещениях некоторых сотрудников компании проходят обыски.

Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГХК.

Согласно сообщению, следственные действия происходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года. При этом в компании не уточнили, кто проводит обыски, о каком уголовном производстве идет речь и что стало основанием для обысков.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.