Суд открыл дело о банкротстве футбольного клуба "Черноморец" Климова

Хозяйственный суд Одесской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Футбольный клуб "Черноморец".

"24 декабря 2020 года в Хозяйственный суд Одесской области поступило заявление частного акционерного общества "Футбольный клуб "Черноморец" (ЧАО "ФК "Черноморец") об открытии производства по делу о банкротстве", - сообщает пресс-служба суда.

Основанием подачи заявления стало решение внеочередного общего собрания ФК "Черноморец" от 21 декабря 2020 года, во исполнение требований ч.6 ст.34 Кодекса Украины по процедурам банкротства в связи с убыточностью.

11 января 2021 года суд постановил открыть производство по делу о банкротстве ФК "Черноморец" по заявлению должника; ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов; ввести процедуру распоряжения имуществом должника; назначить распорядителя имущества должника.

Следующее судебное заседание запланировано на 3 марта 2021 года.

Как сообщалось, 22 мая Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21-й попытки продал на аукционе стадион "Черноморец" американской Allrise Capital Inc. за 193,8 млн грн, что почти в шесть раз ниже стартовой цены объекта (1,14 млрд грн) и в 19 раз меньше первоначальной цены объекта (3,66 млрд грн).

Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" нардепа Леонида Климова.

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.