Степанов допустил отказ от использования закупленной китайской вакцины

Украина не будет закупать вакцину от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech, если ее доказанная эффективность будет менее 70%.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что предварительные данные показывают, что эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech по результатам клинических исследований в Бразилии составляет всего около 50%.

"Вчера сообщили, что общая эффективность вакцины составляет немногим более 50%. Но сначала мы хотим получить конечные выводы исследований, которые публикуются компанией-производителем. Эти клинисследования проводили в разных странах, и мы должны увидеть обобщенный отчет. Эффективности вакцины свыше 50% достаточно для подтверждения ее большинством регуляторов. Но мы заложили в договор, что эффективность продукции на момент поставки должна составлять не менее 70% и быть подтвержденной в плацебо-контролированном клиниспытании", – сказал министр.

"Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возместит государству средства в полном объеме, то есть у нас есть банковская гарантия", – добавил министр.

Степанов также отметил, что Украина в любом случае начнет массовую вакцинацию в ранее определенные сроки, т.е. в феврале 2021 года.

"На протяжении ближайших дней мы ожидаем подписания договоров с другими компаниями", – пообещал министр.

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

После этого 6 января Максим Степанов заявил о намерении забрать у государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" функцию закупок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, обвинив государственное предприятие в "неэффективности".

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила 78%, хотя заявленная производителем эффективность должна была составить 78%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.