АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа

Антимонопольный комитет Украины в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений обяжет Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, исправить ситуацию.

Об этом говорится в заключении АМКУ "О ситуации на рынках природного газа".

"Тарифы на распределение газа. Это тоже зона ответственности НКРЭКУ. Именно Комиссия утверждает тарифы на услуги распределения газа каждому отдельному облгазу (который, в свою очередь, является субъектом естественной монополии в отдельно взятом регионе) независимо от того, кому он принадлежит. В течение июля-декабря 2020 года мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же эти тарифы существенно отличаются у разных субъектов", - сказано в заключении АМКУ.

По данным НКРЭКУ, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа, установленные регулятором на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн/кубометр для АО "Киевгаз" и 0,35 грн/кубометр для АО "Харьковгоргаз" до 2,46 грн/кубометр для ООО "Газпостачсервис" и 2,55 грн/кубометр для ООО "Газовик".