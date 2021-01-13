Суд отказался продлить сроки расследования НАБУ против группировки главы ОАСК Вовка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался удовлетворить ходатайство детектива НАБУ, согласованное с заместителем Генерального прокурора, относительно продления срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению 11 человек по так называемому делу Окружного админсуда Киева.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее постановление было вынесено 6 января и обжалованию не подлежит.

В ходатайстве детектив НАБУ просил продлить срок досудебного расследования до 8 месяцев, а именно до 17 марта 2021 года.

Однако ВАКС отметил, что уже продлевал срок предварительного расследования до 17 января 2021 года.

"В свою очередь, детектив отметил, что в указанный срок невозможно закончить досудебное расследование, так как необходимо провести дополнительные следственные (розыскные) и процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенных уголовных преступлений", – отмечается в сообщении.

В свою очередь защитники подозреваемых выступили против удовлетворения ходатайства детектива НАБУ, указав, что часть указанных в нем подозреваемых добилась отмены подозрений себе в судах.

В итоге следственный судья ВАКС установил, что ходатайство не соответствует требованиям УПК Украины и постановил удовлетворить ходатайство защитников и вернуть детектива НАБУ ходатайство о продлении срока предварительного расследования.

Как сообщалось, в конце ноября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по указанному делу. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено Венедиктовой.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд. В частности, глава ОАСК Павел Вовк не явился по меньшей мере на 6 заседаний суда. В конце декабря детективы все же вручили повестку Вовку во время празднования дня рождения бывшего нардепа от "Партии регионов" Сергея Кивалова, но он ее выбросил.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) несколько раз откладывал судебные заседания по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку из-за неявки подозреваемого и его адвокатов.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

Кроме того, адвокат председателя ОАСК сам обжаловал это же решение в Киевском апелляционном суде. Однако апелляционный суд производство по жалобе закрыл, поскольку апелляция была подана на решение, которое не подлежит обжалованию.

Ранее в августе Печерский райсуд Киева также удовлетворил жалобу другого подозреваемого по этому делу – заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова. Тем решением суд обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело пленок ОАСК и передать другому органу. Сейчас указанное решение оспаривается в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.