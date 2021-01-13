Крюковский завод сократил производство грузовых вагонов на 70%

Крюковский вагоностроительный завод в 2020 году произвел 1 569 грузовых вагонов, что на 70% или на 3 668 вагонов меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, пишет Кременчугская газета.

Кроме этого, КВСЗ в прошлом году произвел 26 пассажирских вагонов, тогда как в 2019 году – 18 штук.

Локомотивов в этом году завод не собирал, тогда, как в январе-октябре 2019 года на предприятии собрали 15 локомотивов.

В январе 2021 года с 8 по 24 января на предприятии работают только дежурные службы.

Как сообщалось, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе-сентябре 2020 года получило чистую прибыль в размере 129,07 млн грн, что в 6 раз меньше аналогичного показателя за девять месяцев 2019 года.

В 2019 году завод выпустил 5,28 тыс. грузовых вагонов, что на 43,2% больше, чем годом ранее (3 686 единиц), а также увеличил чистую прибыль (неконсолидированную) на 70% по сравнению с 2018 годом – до 828,87 млн грн, чистый доход КВСЗ вырос на 50,7% – до 8,31 млрд грн.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.