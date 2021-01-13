Треть работников нефтегазовой отрасли в 2020 году столкнулась с сокращением зарплат

По данным опроса, проведенного компанией Airswift, в 2020 году треть работников мировой нефтегазовой отрасли столкнулись с сокращением заработной платы из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты отраслевого исследования.

Около 30% работников нефтегазовой отрасли столкнулись с сокращением заработной платы в 2020 году, поскольку кризис из-за коронавируса привел к снижению спроса и цен на топливо, передает enkorr.

Рабочие нефтегазовой отрасли по-прежнему являются одними из самых высокооплачиваемых в мире, но большинство из опрошенных заявило, что чувствуют себя менее уверенно в отношении своей работы, чем год назад, поскольку переход на низкоуглеродные источники энергии привел к снижению инвестиций в их промышленность.

Заработная плата в этом секторе тесно связана с ценами на нефть, которые резко упали в прошлом году из-за того, что карантинные ограничения привели к сокращению спроса на топливо.

Согласно отчету Global Energy Talent Index (GETI) кадровой компании Airswift, около 30% профессионалов столкнулись с падением заработной платы, а каждый четвертый сказал, что их зарплаты и дневные ставки сократились более чем на 5%.

Согласно отчету, составленному по результатам опроса 16 тыс. специалистов в области энергетики из 166 стран, почти 20% работников нефтегазовой отрасли ожидают дальнейшего снижения заработной платы в 2021 году.

Только 37% рабочих сообщили о повышении заработной платы в 2020 году, в прошлом году этот показатель составил 50%.

Как показало исследование, постоянные работники в Северной Америке получали самую высокую зарплату - их годовой доход в среднем составлял около $100 тыс. Самую низкую зарплату получали работники в Латинской Америке - их годовой доход составил в среднем около $50 тыс.

Гарантия занятости оказалась низкой во всех секторах энергетики: 78% работников нефтегазовой отрасли чувствовали себя менее уверенно, чем год назад, в отношении своей работы. Эта цифра упала до 66% для тех, кто работает с возобновляемыми источниками энергии, и до 59% для тех, кто работает в атомной энергетике.

Ожидается, что нефтегазовые компании будут сокращать рабочие места в течение длительного периода низкого спроса на сырье и топливо. Консалтинговая компания Rystad Energy сообщила, что в октябре к 2020 года в отрасли было сокращено более 400 тыс. рабочих мест, половина из которых находится в США, где большое внимание уделяется добыче дорогостоящей сланцевой нефти.

"Основываясь на наших знаниях и понимании сланцевого рынка в Соединенных Штатах, [мы можем сказать, что] это был один из наиболее пострадавших от пандемии районов в мире", - рассказала Reuters генеральный директор Airswift Джанетт Маркс.