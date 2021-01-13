БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Шмыгаль подтвердил отмену льготного тарифа на электроэнергию для отопления

Кабинет министров не планирует возвращать льготный тариф для потребителей, которые используют электроэнергию для отопления, но для них будет доработан механизм субсидирования.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов", – сказал премьер.

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Топ коментарі
+13
Ох ты тварь!мы тебя вынесем с комбина если ты **** народу электроэнергию не передал с атомных станций а коломойский хай покупает зедену
показати весь коментар
13.01.2021 17:17 Відповісти
+8
т.е. те обьемы газа, которые добывает Украина, и которых должно с лихвой хватать для нужд населения мы не учитываем, а представляем населению как закупленное в Роттердаме (даже не в России), очень неплохая схема
показати весь коментар
13.01.2021 20:24 Відповісти
+7
считаю справедливо было бы это сделать только для 73% которые голосовали за эту власть))
показати весь коментар
13.01.2021 18:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він видно завидує електропостачальникам, що вони до цього часу мають біля 80 % рівня розрахунків, Коли вже всі інші на показниках 27-39 %. І хоче допомогти вирівняти показники. Немає розрахунку, що ось доходи МИ забезпечимо зростання на 50 %, але витрати також збільшимо на комполслуги на 10 %.
Легше подивитися в таблиці перший стовпчик із ціною і всім та всюди розказувати і не заглядати розрахунок у ЩО воно виллєиться.
показати весь коментар
13.01.2021 16:04 Відповісти
Ох ты тварь!мы тебя вынесем с комбина если ты **** народу электроэнергию не передал с атомных станций а коломойский хай покупает зедену
показати весь коментар
13.01.2021 17:17 Відповісти
Проблемы вшивости лысых не волнуют! А то ,что у нас еще за июнь прошлого года не выплатили зарплату Шпигеля не волнует и подавно.А субсидия смотрит на начисления,а не на получения.
показати весь коментар
13.01.2021 21:01 Відповісти
считаю справедливо было бы это сделать только для 73% которые голосовали за эту власть))
показати весь коментар
13.01.2021 18:42 Відповісти
Напомнить как тарифы предыдущая власть подымала и куда она ушла ? Тоже ждет и этих кровосисей, только канешна кровушки они попить успеют.
показати весь коментар
13.01.2021 19:34 Відповісти
предыдущая власть подняла тариф на газ потому что ей подняла газ в цене россия.. т.е. покупала газ по 350 уе так и продавала, причём ещё и субсидии давала тем кто не может купить... ввела льготы на электроэнергию, а эта власть эти льготы сняла и газ закачала летом по 2800 грн, а продаёт по 10 и ещё доставку какую то придумала.. есть разница? )))
показати весь коментар
13.01.2021 19:45 Відповісти
т.е. те обьемы газа, которые добывает Украина, и которых должно с лихвой хватать для нужд населения мы не учитываем, а представляем населению как закупленное в Роттердаме (даже не в России), очень неплохая схема
показати весь коментар
13.01.2021 20:24 Відповісти
откуда инфа что будет хватать, дай ссылку на источник или это твои личные фантазии?
показати весь коментар
13.01.2021 21:12 Відповісти
Так в Роттердаме дешевле чем в рашке) Хотите с рашки? По КАКОЙ цене нам рашка предлагала?
показати весь коментар
14.01.2021 04:05 Відповісти
Пропонувала по 450$. І звичайно не дивно що противники порошенка вдають що вони цього не знають, бо вони в масі своїй або тупе бидло або вороги.
А тому вони не згадують і того що в 2019 Україна завдяки порошенку закупляла газ взагалі за 100$. І тепер цей газ слуги олігархів і рф цьому бидлу продають дорожче чим газ який купував по 200-300$ порошенко в 17-18 роках.
показати весь коментар
14.01.2021 11:42 Відповісти
Когда Нафтогаз выиграл в Стокгольме арбитраж у грязьпрома и рашка отказалась поставлять газ Украине по ценам установленным арбитражем, я специально тогда изучал этот вопрос) На том момент по юлькиному договору(без цены арбитража) мы должны были покупать у рашки газ(точных цифр уже не помню, будут приблизительные) где то по 340-360 баксов, а в это же время мы покупали в Европе, тот же рашкинский газ, но по 180-200 баксов... И при этом мы еще получали за транзит 40 баксов... В итоге нам он получался 140-160 баксов... По арбитражу должно было быть где то 170-180... Но тупым зебилам не обьяснишь такой принцип рашкинской "торговли"))) Они услышали про 25% скидки от рашки и давай пляски танцевать))) А что с этой "скидкой" он выходил 240-260 баксов то кто на такие "мелочи" внимание обращает)))
показати весь коментар
14.01.2021 12:12 Відповісти
Речь об обещанной рашиками "скидке" о которой тогда трезвонили, то ли бойко, то ли медвечук, над которой тогда в Нафтогазе просто посмеялись)
показати весь коментар
14.01.2021 12:18 Відповісти
Я ось добре пам'ятаю цей контракт.
Його кабальним назвали навіть не за ціну.
Там була умови та шрафи і так звана базова ціна в 450$ за тисячу кубів.
Так ось Україна була зобов'язана купувати 50 мільярдів кубів газу, при потребі в 30.
Якщо вона не вибирала 50, то на неї накладався штраф в 300% від базової ціни. Тобто не вибрали 10 мільярдів кубів, то всерівно маємо за них заплатити, но навіть не як за спожитий газ, а 450$*300%. Ось ця умова і заганяла країну в борги.
А ще була умова яка забороняла Україні перепродавати газ, тобто ми крім того що повинні були купити більше чим можемо спожити, так ми ще й не могли перепродати те що спожити не можемо. Тобто в будь-яку із випадків штраф.
показати весь коментар
14.01.2021 19:49 Відповісти
Власть то ушла, да только тарифы остались.
показати весь коментар
13.01.2021 20:30 Відповісти
когда ушёл Порох он оставил все льготы которые ввёл на электроэнергию
По газу когда он ушёл было 5,5 грн за куб без доставки, потом пришол зеля влепил доставку но ему показалось этого мало и он увеличил в 2 раза стоимость газа
показати весь коментар
13.01.2021 21:13 Відповісти
З початку для них повинні повернути долар по 8 яку намутила минула влада,і комуналку підвищену в 11 разів, а тоді вже й за справедливість казати.
показати весь коментар
13.01.2021 20:11 Відповісти
Вы хотете, что бы я опять платил за ваш гребаный газ?) С какого перепугу? С какого перепугу каждый год ваш "дешевый" газ стоил бюджету 100 лярдов и Крыма оккупированного рашкой???
показати весь коментар
14.01.2021 04:10 Відповісти
Ти бик **************,заплати за свій ,а зак мій не треба,і поверни долар по 8 разом зі своїми баригами.
показати весь коментар
14.01.2021 08:00 Відповісти
Чья бы корова мычала))) На свой ник глянь))) Он на каком языке написан?))) Я не пользуюсь газом, мне пох ваши цены на него... Доллар по 8? Пойди ***** претензии предьяви... В совке, когда у него немцы оккупировали ВОСЕМЬ процентов территории, на неоккупированых территориях люди с голоду умирали, а у Украины от рашкинской оккупации пострадало 13 % территории и ты тут плачешь что доллар подорожал??? Да ты **** радоваться должен, что тебе есть где жить, и есть что есть, а не гниешь в окопах, а твое имущество не национализировано...
показати весь коментар
14.01.2021 10:30 Відповісти
Ти бик смердючий мені байки не розповідай,а живеш в Україні то маєш знати українську мову а не шпрехати на фені окупанта.Якби така сепарська потвора як ти не звала ***** ,то і ніхто б не йшов захищати твій сраний язик падло.
показати весь коментар
14.01.2021 12:57 Відповісти
Перемога.
показати весь коментар
13.01.2021 20:37 Відповісти
а шо вы хотели услышать от "менеджера" ахметова??????
показати весь коментар
13.01.2021 21:26 Відповісти
Отменили 28 а сказала только сегодня?
показати весь коментар
13.01.2021 22:45 Відповісти
Эта публика окончательно страх потеряла,такое впечатление,что они полностью живут в другой реальности.Ну оно и не удивительно,мы позволяем себя грабить...Хотелось бы спросить - где "факелоносцы",националисты,где эта шушара? Повылазят под очередные выборы мрази...
показати весь коментар
14.01.2021 04:22 Відповісти
отдыхают откинувшись на диване. 73% надо лечить тарифами и унижениями
показати весь коментар
14.01.2021 09:25 Відповісти
Факелоносці ті що азов літають за порошенком в еквадор щоб зняти як він відпочиває.
Треба людям вже зрозуміти що в країні є тільки патріоти яких очолює порошенко, а всі хто називає себе націоналістами різні там азвоці і свободівці це заслані консерви рф.
показати весь коментар
14.01.2021 11:45 Відповісти
на бога надежды нет?
показати весь коментар
14.01.2021 07:07 Відповісти
Цікаво побачити платіжки самого Шмигаля! Як справно він платить комунальні платежі і за якими тарифами?
показати весь коментар
14.01.2021 08:48 Відповісти
уроды
показати весь коментар
14.01.2021 11:21 Відповісти

