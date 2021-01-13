Шмыгаль подтвердил отмену льготного тарифа на электроэнергию для отопления
Кабинет министров не планирует возвращать льготный тариф для потребителей, которые используют электроэнергию для отопления, но для них будет доработан механизм субсидирования.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.
"Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов", – сказал премьер.
Как сообщалось, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.
Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.
Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.
Легше подивитися в таблиці перший стовпчик із ціною і всім та всюди розказувати і не заглядати розрахунок у ЩО воно виллєиться.
А тому вони не згадують і того що в 2019 Україна завдяки порошенку закупляла газ взагалі за 100$. І тепер цей газ слуги олігархів і рф цьому бидлу продають дорожче чим газ який купував по 200-300$ порошенко в 17-18 роках.
Його кабальним назвали навіть не за ціну.
Там була умови та шрафи і так звана базова ціна в 450$ за тисячу кубів.
Так ось Україна була зобов'язана купувати 50 мільярдів кубів газу, при потребі в 30.
Якщо вона не вибирала 50, то на неї накладався штраф в 300% від базової ціни. Тобто не вибрали 10 мільярдів кубів, то всерівно маємо за них заплатити, но навіть не як за спожитий газ, а 450$*300%. Ось ця умова і заганяла країну в борги.
А ще була умова яка забороняла Україні перепродавати газ, тобто ми крім того що повинні були купити більше чим можемо спожити, так ми ще й не могли перепродати те що спожити не можемо. Тобто в будь-яку із випадків штраф.
По газу когда он ушёл было 5,5 грн за куб без доставки, потом пришол зеля влепил доставку но ему показалось этого мало и он увеличил в 2 раза стоимость газа
Треба людям вже зрозуміти що в країні є тільки патріоти яких очолює порошенко, а всі хто називає себе націоналістами різні там азвоці і свободівці це заслані консерви рф.