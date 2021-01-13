Фонд гарантирования продлил временную администрацию в банке Фурсина

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил временную администрацию в ПАО "Мисто Банк" до 14 февраля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Фонда, на этот период также продлены полномочия временного администратора банка Виктории Степанец.

Как сообщалось, 14 декабря правление Национального банка (НБУ) приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала.

В НБУ пояснили, что проблемы с капиталом в банке возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным НБУ, 78% вкладчиков АО "Мисто Банк" (2282 человека) получат вклады в полном объеме, поскольку размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 года оценивается в 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.