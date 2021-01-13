Кабмин утвердил финплан "Украэроруха" на 2021 год

Кабинет министров утвердил финансовый план Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") на 2021 год.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина, чистый доход от реализации продукции "Украэроруха" в 2021 году планируется в размере 3,43 млрд грн.

Запланированный доход – 3,5 млрд грн, чистая прибыль – 4,13 млн грн.

Капитальные инвестиции запланировано в размере 651,25 млн грн.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.