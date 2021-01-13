"Ощадбанк" будет обслуживать счета участников процедуры погашения задолженности на энергорынке
Кабинет министров на заседании 13 января уполномочил государственный "Ощадбанк" обслуживать текущие счета со специальным режимом использования и дополнительные текущие счета со спецрежимом участников процедуры погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии.
Соответствующий проект постановления принят без обсуждения с доработкой в течение трех рабочих дней с учетом замечаний и предложений Антимонопольного комитета Украины.
В ходе обсуждения свои возражения высказала госуполномоченная АМКУ Ольга Нечитайло, отметив, что постановление противоречит принципам конкурентности при регулировании товарных рынков и формирует монополизацию сферы обслуживания указанных счетов с предоставлением эксклюзивных полномочий "Ощадбанку", передает Интерфакс-Украина.
Однако Кабмин не учел ее замечания.
Как указано в пояснительной записке к распоряжению, уполномоченный банк должен быть государственным, в частности, в его уставном капитале не менее 75% акций должны принадлежать государству.
Согласно документу, уполномочить "Ощадбанк" предложено исходя из того, что финучреждение в качестве уполномоченного банка на рынке электроэнергии успешно обеспечивает стабильное банковское обслуживание расчетов за э/э, купленную на рынке "на сутки вперед", и внутрисуточном рынке.
Помимо этого, "Ощадбанк" имеет опыт обслуживания взаиморасчетов по погашению задолженностей за э/э при участии оптового поставщика э/э и поставщиков э/э по регулируемому тарифу.
Указывается, что банк также имеет организационное, кадровое и технологическое обеспечение необходимое для исполнения функций уполномоченного банка для обслуживания текущих счетов со специальным режимом использования участников процедуры погашения в соответствии с установленным алгоритмом распределения средств.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня 2020 года подписал закон "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" №719-ІХ, который Верховная Рада приняла.
Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашения (списания) задолженности за счет средств государственного бюджета.
Указывается, что погашение задолженности, которая сформировалась на оптовом энергорынке, производится с использованием расчетов со специальным режимом, открытых участниками процедуры погашения в уполномоченном банке, определенном Кабмином и Нацбанком.
