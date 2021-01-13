БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
347 0

"Ощадбанк" будет обслуживать счета участников процедуры погашения задолженности на энергорынке

"Ощадбанк" будет обслуживать счета участников процедуры погашения задолженности на энергорынке

Кабинет министров на заседании 13 января уполномочил государственный "Ощадбанк" обслуживать текущие счета со специальным режимом использования и дополнительные текущие счета со спецрежимом участников процедуры погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии.

Соответствующий проект постановления принят без обсуждения с доработкой в течение трех рабочих дней с учетом замечаний и предложений Антимонопольного комитета Украины.

В ходе обсуждения свои возражения высказала госуполномоченная АМКУ Ольга Нечитайло, отметив, что постановление противоречит принципам конкурентности при регулировании товарных рынков и формирует монополизацию сферы обслуживания указанных счетов с предоставлением эксклюзивных полномочий "Ощадбанку", передает Интерфакс-Украина.

Однако Кабмин не учел ее замечания.

Как указано в пояснительной записке к распоряжению, уполномоченный банк должен быть государственным, в частности, в его уставном капитале не менее 75% акций должны принадлежать государству.

Согласно документу, уполномочить "Ощадбанк" предложено исходя из того, что финучреждение в качестве уполномоченного банка на рынке электроэнергии успешно обеспечивает стабильное банковское обслуживание расчетов за э/э, купленную на рынке "на сутки вперед", и внутрисуточном рынке.

Помимо этого, "Ощадбанк" имеет опыт обслуживания взаиморасчетов по погашению задолженностей за э/э при участии оптового поставщика э/э и поставщиков э/э по регулируемому тарифу.

Указывается, что банк также имеет организационное, кадровое и технологическое обеспечение необходимое для исполнения функций уполномоченного банка для обслуживания текущих счетов со специальным режимом использования участников процедуры погашения в соответствии с установленным алгоритмом распределения средств.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня 2020 года подписал закон "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" №719-ІХ, который Верховная Рада приняла.

Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашения (списания) задолженности за счет средств государственного бюджета.

Указывается, что погашение задолженности, которая сформировалась на оптовом энергорынке, производится с использованием расчетов со специальным режимом, открытых участниками процедуры погашения в уполномоченном банке, определенном Кабмином и Нацбанком.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
заборгованість (189) Ощадбанк (686) Електрика (1243)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 