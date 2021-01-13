БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Бывший глава Харьковской области возглавил Регуляторную службу

Кабинет министров назначил Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель Кабмина уточнил, что Кучер назначен на должность без проведения конкурса, путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Алексей Кучер с 5 ноября 2019 года до 27 ноября 2020 года возглавлял Харьковскую ОГА, он был уволен с занимаемой должности президентом Владимиром Зеленским с формулировкой "по собственному желанию". До этого Кучер был нардепом от "Слуги народа".

Как сообщалось, до последнего времени временно исполняющим обязанности председателя Государственной регуляторной службы являлся Олег Мирошниченко. В ГРС он работает с 2012 года. С апреля 2015 года он был заместителем председателя ГРС Ксении Ляпиной, которую Кабмин уволил в октябре 2019 года.

Автор: 

Джерело:  Facebook
Кабмін (7956) призначення (1174) Держрегуляторна служба (11) Кучер Олексій (4)
Сортувати:
Кругообіг зеленого лайна в природі.
показати весь коментар
13.01.2021 17:28 Відповісти
епть, уже отвозглавлял область,ахренеть.
показати весь коментар
13.01.2021 23:54 Відповісти
Днепровская ОПГ =>
Донецкая ОПГ =>
Ющенко =>
Донецкая ОПГ =>
Порошенко =>
Днепровская ОПГ + Харьковская ОПГ (мы сейчас здесь)
показати весь коментар
14.01.2021 02:43 Відповісти
Пристроили дятла
показати весь коментар
14.01.2021 10:32 Відповісти

