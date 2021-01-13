В Украине за год подорожали алкоголь и сигареты, – Госстат

С декабря 2019 по декабрь 2020 года в Украине подорожали пиво, водка и сигареты украинского производства, столовое вино подешевело на 0,1%, до 66,25 грн за 0,75 л.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Пиво украинского производства с декабря 2019 по декабрь 2020 года поднялось в цене в среднем на 1,7% (до 17,49 грн за 0,5 л); водка - на 0,4% (до 92,65 грн за 0,5 л); вина столовые подешевели на 0,1% (до 66,25 грн за 0,75 л), передает Укринформ.

Существенно подорожали табачные изделия. Сигареты с фильтром отечественных марок в декабре 2020 году в среднем по Украине продавались по 43,26 грн за пачку (20 штук), Что на 21,2% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 38,73 грн за пачку (дороже на 23,9%).