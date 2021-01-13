Кабмин утвердил соглашение о добыче газа с американской компанией советника Зеленского

Кабинет министров Украины на заседании 13 января утвердил условия соглашения о разделе продукции (СРП) в пределах Варвинского участка с Ukrainian Energy LLC (действует от лица американской Aspect Energy).

Уполномочен на подписание заместитель министра энергетики Юрий Бойко, уполномоченный орган по реализации соглашения – Государственная служба геологии и недр, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось со ссылкой на замглавы Минэнерго Юрия Бойко в июне 2020 года, подписание договора по Варвинскому участку пока находится под вопросом из-за иска НАК "Нафтогаз Украины", который оспорил победителя конкурса по этому участку.

В частности, государственная "Укргаздобыча" пыталась оспорить решение межведомственной комиссии по определению победителя конкурса по Варвинскому участку. В компании называли основанием для подачи судебного иска несоответствие заявки другого участника (ООО "Юкрейн Энерджи Эл Си") минимальным требованиям, утвержденным Кабинетом министров для проведения конкурса.

По данным Ассоциации газодобычающих компаний Украины, вместе с американской Aspect Energy в проете участвует фонд Sigma Bleyzer, которым руководит советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, его сын Алексей является народным депутатом от "Слуги народа".

Ранее, 28 декабря 2020 года, Кабинет министров Украины утвердил проекты СРП по семи нефтегазовым участкам общей площадью 6400 кв. км. В частности, с государственной "Укргаздобычей" – по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова – по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – по Угновскому.