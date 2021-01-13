БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Цены на газ для населения снизят только на время карантина, – Зеленский

Цены на газ для населения снизят только на время карантина, – Зеленский

Ограничение цен на газ для бытовых потребителей будет действовать на время карантинных мероприятий и не означает отмены реформы газового рынка.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совещании по вопросам энергетики, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы сохраняем реформу. Эти изменения – не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки – это идеология только карантинных мероприятий", – подчеркнул Зеленский.

При этом президент признал, что рыночные цены на газ в условиях карантинных ограничений являются слишком высокими.

"Рыночные цены сегодня слишком велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит – в экономическом плане тоже", – сказал Зеленский.

Как отмечают в пресс-службе президента, на совещании после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной, что должно привести к снижению начислений в платежках более чем на 30%.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Премьер поручил подготовить соответствующий проект постановления.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно полностью заработать уже с февраля.

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.

"Ограничение цен на газ для бытовых потребителей будет действовать на время карантинных мероприятий и не означает отмены реформы газового рынка." - о каком газовом рынке он говорит? Летом закачали в хранилища газ по 2,3 грн. за куб, а сейчас продают по 10 с гаком. Это газовый рынок? Это наглый грабёж украинцев !!!
13.01.2021 17:26 Відповісти
Лошары ЗЕбанутые, а шо там вам клоун обещал? Уменьшить комуналку в 2 раза?
Бубочка вытер свою жопу вашими ЗЕлеными рылами. Молодец бубочка, лохов так и учат.
13.01.2021 17:36 Відповісти
Зеленский - Шестерка олигархов! Революцию против олигархов надо делать! Нужно готовить все в сетях, а затем идти и уничтожать олигархов!!! Олигархов больше не должно быть в Украине!!! Смерть - Олигархам!!!
13.01.2021 17:26 Відповісти
А карантин буде тривати стільки - скільки скаже бєня.
13.01.2021 17:22 Відповісти
Вже сказали, що до 2023 року.
13.01.2021 20:28 Відповісти
всем сидеть греться бояться !
13.01.2021 22:00 Відповісти
кручу вентиль верчу, обмануть хочу !
13.01.2021 22:05 Відповісти
"Ограничение цен на газ для бытовых потребителей будет действовать на время карантинных мероприятий и не означает отмены реформы газового рынка." - о каком газовом рынке он говорит? Летом закачали в хранилища газ по 2,3 грн. за куб, а сейчас продают по 10 с гаком. Это газовый рынок? Это наглый грабёж украинцев !!!
13.01.2021 17:26 Відповісти
а чому газу ви не купили по 4.5 літом?
13.01.2021 18:36 Відповісти
А то му шо после прихода к власти 95 квартала во главе с коломойским и летом у людей уже небыло бабла на предоплаты и потому что летом клоун на видосике заявил на всю страну о снижении цены на 50% вот зелёноухие аж 73% и поверили
13.01.2021 20:24 Відповісти
По скільки не купляй уроди клоуна-95 зроблять ціну таку, яку захочуть. Вся верхівка української влади хрен поклала на народ і конституцію.
13.01.2021 22:41 Відповісти
Зеленский - Шестерка олигархов! Революцию против олигархов надо делать! Нужно готовить все в сетях, а затем идти и уничтожать олигархов!!! Олигархов больше не должно быть в Украине!!! Смерть - Олигархам!!!
13.01.2021 17:26 Відповісти
Олигархов и ихних наследников.
13.01.2021 17:31 Відповісти
Ти готовий?
13.01.2021 17:52 Відповісти
Налякали їжака голою дупою.
Ви завтра нового Зелебородька оберете бо він знов навіша лапші на вуха 73% борцунів з баригами.
13.01.2021 18:06 Відповісти
Лошары ЗЕбанутые, а шо там вам клоун обещал? Уменьшить комуналку в 2 раза?
Бубочка вытер свою жопу вашими ЗЕлеными рылами. Молодец бубочка, лохов так и учат.
13.01.2021 17:36 Відповісти
13.01.2021 17:41 Відповісти
блин, ну нельзя же так смешить, я не успеваю проржаться
13.01.2021 17:46 Відповісти
Такое впечатление, что еще немного и начнут разрешать или запрещать украинцам дышать.
13.01.2021 18:04 Відповісти
Я знав шо ми в ж...і,но ніколи не міг подумати шо докотимося до такого.
13.01.2021 18:17 Відповісти
Побачили ж, що докотилися, вибираючи по приколу таке і таких. А це ще тільки "квіточки".
14.01.2021 07:18 Відповісти
Бачив ше в 90 р , толку з того.
14.01.2021 12:46 Відповісти
І мабуть що і не буде.
14.01.2021 12:52 Відповісти
не мабуть а точно 150%
14.01.2021 12:53 Відповісти
А как это можно сделать? Есть частники-им тоже "снизят'? Учитывая, что частники-они же акционеры бренда "Зеленский", дадут команду снизить цену Нефтегазу. Загонят его в убытки, с целью компенсировать из бюджета. Только МВФ вряд ли даст под это свои деньги. А значит опять-прощай миссия?
13.01.2021 18:21 Відповісти
Не переживай,они месяц карантинят ,а потом подымут цену в 4 раза и отобьют свои бабки.
И опять ты с голой жопой.
13.01.2021 22:01 Відповісти
За кого переживать? За Коломойского и Фирташа?
13.01.2021 22:47 Відповісти
Ну *** ЗЕ! Ну оно просто родилось клоуном... ОБОСЦАТЬСЯ МОЖНО!
Зеленые вы как там? АУУУУУУУУУУ!
Не хотите зубами по роялю?
13.01.2021 18:26 Відповісти
может... роялем по зубам?
13.01.2021 23:10 Відповісти
Если народ хозяин газа тогда кто ему продает этот газ выше себестоимости в 4 раза
13.01.2021 18:27 Відповісти
так і іди і добудь той газ. можеш ведрами брати, народ дозволяє
13.01.2021 18:37 Відповісти
Придурок, в четыре раза это с учетом того, что газ уже добыт + прибыль.
Надень ведро себе на голову и постучи молотком по ведру. Может поумнеешь.
13.01.2021 21:40 Відповісти
Зеленский вроде бы поправился на лице?

Цены на газ для населения снизят только на время карантина, – Зеленский - Цензор.НЕТ 7522 Цены на газ для населения снизят только на время карантина, – Зеленский - Цензор.НЕТ 957
13.01.2021 18:43 Відповісти
пухне від перевтоми
13.01.2021 20:21 Відповісти
а вы попробуйте пережить за полтора года 5 отпусков и съесть стаю собак на шаурму !
13.01.2021 22:02 Відповісти
После кокса апетит зверский, вот и наел ряху
14.01.2021 10:22 Відповісти
Цены на газ для населения снизят только на время карантина, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5531
14.01.2021 13:23 Відповісти
Первого надо казнить рыжего гудка!!!
13.01.2021 18:43 Відповісти
Шоб тебе путен на лбу вырос, клоун тряпичный.
13.01.2021 18:58 Відповісти
а с кого же нелох будет добывать деньги на отдых, звычайно с лохов -зебилов.зелохи зробилы себя разом!
13.01.2021 20:18 Відповісти
Подавіться скоти своїм наддорогим газом та електроенергією. Насміхаючись над найбіднішою частиною населення, підчеркнули, що зниження на 30% лише на час карантину. А коли закінчиться той карантин, 24 січня п.р. разом з локдауном, чи коли випишуть останнього хворого на КОВІД. При цьому влада не говорить, що більше 40% населення проживає за межею бідності. 8 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію не більше 1800 гривень у місяць, ще 3 мільйона 2700. Біля 5 мільйонів громадян не мають постійного місця роботи, виживають за рахунок випадкових заробітків. Так що, після закінчення карантину матеріальне становище цих 16 мільйонів українців покращиться? Звичайно ні. За грудень маючи приватний будинок площею 100 м.кв. я заплатив більше 5 тис. гривень комунальних послуг. Як вийти з платежами за січень 2021 року навіть гадки не маю. Ось я як і радив кандидат в президенти зе ДУМА Ю.
13.01.2021 20:31 Відповісти
Последние выборы доказали, что 73% населения - дураки. А дураки хорошо не живут, потому и жаловаться им не на кого: они бедные потому, что глупые.
13.01.2021 23:14 Відповісти
Зробили разом
13.01.2021 20:38 Відповісти
С Зеленским впереди https://ua.news/ua/ukrayna-popala-v-top-10-samyh-neschastlyvyh-stran-myra/ Україна потрапила до ТОП-10 найбільш нещасливих країн світу .
13.01.2021 20:44 Відповісти
73% злякалися раптового покращення і... вибрали зубожіння. Бо зубожіння їм звичне і традиційне. Насолоджуйтесь, сумуйте, плачте, нарікайте на нещасливу долю. А буде ще гірше і гірше. Ще будете в холоді і в голоді. Буде так, як ви хотіли.
14.01.2021 08:06 Відповісти
серьезные вопросы решаются под небольшой шухер. земельный, под карантин, ограбление народа, под локдаун. хотя то и то ограбление. а собраться чтоб дать банковой Рзды, низя. метро не ходить, в таси не содють
13.01.2021 20:56 Відповісти
шапито на двух стульях...
13.01.2021 21:25 Відповісти
Зачем нам такой президент?
Он презик олигархов.
14.01.2021 05:09 Відповісти
место зеленьського не на посту президента Украины, его место в отхожем месте... и все его действия, слова и дела доказывают - у власти человек, который вообще не должен быть у власти, его место - читать вслух чьи-то мысли... в остальном - он просто вырок Украине... и чем быстрее этому выроку укажут на выход, тем лучше...
14.01.2021 07:17 Відповісти
Клоуна из цирка можно вывести, а вот цирк из клоуна никогда...
14.01.2021 08:52 Відповісти
Хочу нагадати цьому мудаку ось що:
Цены на газ для населения снизят только на время карантина, – Зеленский - Цензор.НЕТ 9683
14.01.2021 09:30 Відповісти
як знайшли так і патірялі
14.01.2021 09:31 Відповісти
Так вони спочатку піднімуть в чотири рази,а потім у два рази зменшать...Ось така жидівська арифметика,гоям дуже подобається...
14.01.2021 10:40 Відповісти
Мені плювати на любі рішення які дозволяють знизити тариф. Мене цікавлять рішення, які дозволять українцям у двічі більше ЗАРОБЛЯТИ!!!
ЗАДОВБАЛИ СВОЇМ ПОПУЛІЗМОМ.
14.01.2021 10:56 Відповісти
"В ОП очень грустные настроения. Стало известно, что уже даже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила приглашение на инаугурацию Байдена. А Зеленский продолжает находиться в подвешенном состоянии. Это очень огорчает Президента и его команду, которые не понимают, как строить политический курс с США.
В кулуарах уверены - Зеленский не поедет на инаугурацию президента США Джо Байдена.
Сначала его утешали, что мол причина в том, что в этот раз не будет широкомасштабной инаугурации и празднования из-за коронавируса.
Однако после того как и Навального пригласили на инаугурацию стало понятно, что причина в том, что Зеленского нет в повестке дня нового хозяина круглого кабинета.
Так вот. Всего наблюдать за инаугурацией Байдена смогут около 1.500 человек, которых хотят разместить на VIP-платформе.
На данный момент Офис Президента пытается купить приглашение через лоббистов.
Лоббисты Офиса Президента всячески пытаются «выбить» для Зеленского место на инаугурации Байдена, но их попытки не увенчались успехом.
Также такую «путевку» пытается выбить себе Петр Алексеевич, предлагая колоссальные суммы за это.
По его мнению, если он окажется на этом мероприятии - он уже в ближайшее время сможет вернуть себе трон."
14.01.2021 10:40 Відповісти
На данный момент Офис Президента пытается купить приглашение через лоббистов...

Тю, а хто ж без клоуна на роялі буде грати?
14.01.2021 10:55 Відповісти
Нафига Порошку покупать приглашение,если его с яйценюком уже пригласили
14.01.2021 13:03 Відповісти
нах ты размножаешь это фуфло про то как Петя хочет купить приглашение за бешеные деньги! какой то #идор у себя на ФБ нацарапал тупое мумузаключение в средине декабря!!!, а бычье безмозглое передает из уст в уста через месяц.
14.01.2021 13:50 Відповісти
Тоді зніміть з мене податки! Я не збираюсь цим "жебракам" компенсувати вартість газу.
Задовбали своєю халявою. Тупий народ і дегенерат популіст, що живе кількістю лаків, ніколи не збудують розвинуту, заможну країну...
14.01.2021 10:54 Відповісти
шаг назад это не шаг назад это шаг вперед в заднем направлении...
14.01.2021 10:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Niqb_Ef9CdM Лыжник апокалипсиса, или мастер-класс от Зеленского по борьбе с ростом тарифов, ковидом и олигархами.
14.01.2021 11:54 Відповісти
95 квартал обязан появлению на сцене в 2005 угадайте кому, благодаря Москве
14.01.2021 12:33 Відповісти
значит скоро снимут карантин (((
14.01.2021 12:38 Відповісти
Гундявый ублюдок отменил снижки на первые 100 квт и первые 1000 кубов газа и обобрал самых бедных,за то гудок и фирташ не в обиде
14.01.2021 13:05 Відповісти
Чому в цій темі немає Татьяни Лайф?
14.01.2021 13:28 Відповісти
Чекайти буде продовженя серіалу слуХа народу,ще є можливісьть концерт 95кв подивитись,я вам нєчіво не должен😢
14.01.2021 14:25 Відповісти
Я так понимаю, что "Легион Рехформаторов", которые под реформами понимают тупое повышение цен пополнился убежденным Рехформатором Бубочкой. Шой-то у меня как покупателя-консерватора все больше желание возникает куда-нибудь изолировать Рехформаторов то ли в дурку, то ли в Мао Дзедуновский Китай на трудовое перевоспитание.
14.01.2021 14:32 Відповісти
А нельзя петицию за досрочные выборы ? И всем на улицу с пустыми кастрюлями....
14.01.2021 15:13 Відповісти

