Цены на газ для населения снизят только на время карантина, – Зеленский

Ограничение цен на газ для бытовых потребителей будет действовать на время карантинных мероприятий и не означает отмены реформы газового рынка.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совещании по вопросам энергетики, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы сохраняем реформу. Эти изменения – не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки – это идеология только карантинных мероприятий", – подчеркнул Зеленский.

При этом президент признал, что рыночные цены на газ в условиях карантинных ограничений являются слишком высокими.

"Рыночные цены сегодня слишком велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит – в экономическом плане тоже", – сказал Зеленский.

Как отмечают в пресс-службе президента, на совещании после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной, что должно привести к снижению начислений в платежках более чем на 30%.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Премьер поручил подготовить соответствующий проект постановления.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно полностью заработать уже с февраля.

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.