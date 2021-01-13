Продажи электромобилей в Украине сократились впервые за последние годы

Всего за весь 2020 год украинцы приобрели и поставили на учет 7 455 автотранспортных средств на электротяге, или на 1% меньше по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает объединение "Укравтопром", из этого количества 7 095 штук – легковые авто (из них новых только 9%), 359 коммерческих (новых – 3%) и один электробус (2019 года выпуска).

Средний возраст зарегистрированного в 2020 году электрических б/у автомобилей был: у легковых авто – 5 лет, у коммерческих – 7 лет.

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf. За год 2 180 авто этой марки пополнили автопарк страны. На втором месте Tesla Model 3, автомобили этой модели выбрали 865 автомобилистов. Третий результат у Tesla Model S, в активе которой 753 регистрации. На четвертой позиции Chevrolet Bolt – 474 штуки. Замыкает пятерку самых востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов Tesla Model X – 366 регистраций за год.

В то же время, лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю Audi E-Tron, который выбрали 122 покупателя. На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E. В прошлом году украинские номера получили 304 автомобиля этой модели, из которых только 7 были новыми.

При этом в декабре 2020 года украинский автопарк пополнили 632 электромобиля, что на 8% больше, чем годом ранее.Основную массу в декабрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге составили легковые автомобили – 598 штук. (+7% к декабрю 2019 года).

Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц – 34 штуки. (+36%).

Как и ранее, в структуре украинского рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов, продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в декабре прошлого года составила: в части легковых 86%, а в коммерческом сегменте 97%.