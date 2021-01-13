Кувейт изучает возможность строительства завода по производству сладостей в Украине

Кувейт интересуется организацией поставок сладостей в Украину и возможностью создания совместных кувейтско-украинских производственных мощностей на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Кувейте по итоме встречи посла Александра Балануцы с генеральным директором компании "Al-Watan Sweets" Х.аль-Хальваджи.

Балануца отметил, что Украина может представлять интерес для привлечения кувейтских инвестиций, поскольку иностранные граждане имеют право напрямую владеть 100% собственности недвижимости в Украине и 100% долями компаний.

Кроме того, в Украине имеется квалифицированная рабочая сила, низкая стоимость затрат на налаживание производства, наличие развитого внутреннего рынка сырья для изготовления сладостей.

Балануца подчеркнул, что создание производства в Украине откроет путь к экспорту в Европу, поскольку Украина имеет хорошо отлаженную логистику с Европейским союзом и Соглашение об ассоциации, согласно которому применяются низкие таможенные тарифы на импорт украинской продукции в страны ЕС.

Кроме того, иностранные инвесторы в Украине могут использовать льготы в течение пяти лет по освобождению от налога на прибыль, уплаты НДС и пошлины на импортируемое оборудование и т.д., применяя положения закона Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".