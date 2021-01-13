Степанов анонсировал создание авиационной скорой помощи для Киева и Карпат

Министерство здравоохранения в феврале и апреле 2021 года планирует запустить пилотные проекты по формированию аэромедицинского пространства.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"В феврале и апреле мы инициируем запуск двух пилотных проектов по аэромедицинской эвакуации во Львове и Киеве. Гражданская аэромедицинская эвакуация в Украине станет возможной в случае утверждения соответствующего постановления Кабмина "О некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства в Украине". Этот проект постановления мы разработали совместно с Министерством внутренних дел. После ее принятия мы сможем вовремя транспортировать воздушным путем анатомические материалы и реципиентов", – сказал министр.

По словам Степанова, аэромедицинская эвакуация будет использоваться в первую очередь при трансплантации сердца. Кроме этого, воздушные экипажи будут вылетать к людям с острой задержкой кровообращения, ожогами второй и третьей степени более 20% площади тела, травмами позвоночника, а также в случае стихийных бедствий и если пациенты получили травму вследствие ДТП, схода снежных лавин и оползня.

В частности, реализация пилота во Львовской области предусматривает охват горных районов Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой области.

Как сообщалось, в августе 2018 года "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Согласно условиям сделки, до конца 2022 годапоставят 55 вертолетов в различных конфигурациях для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты, в том числе аварийно-спасательных для Национальной гвардии и для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.