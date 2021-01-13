Рада 26 января заслушает Шмыгаля по вопросу тарифов, – Железняк

Верховная Рада планирует 26 января заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов.

Об этом сообщил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Первый пленарный день (26 января) нового года начнется с заслушивания премьера по вопросу тарифов", - сообщил Железняк.

Он напомнил, что 13 января спикер парламента Дмитрий Разумков собирал глав фракций и групп на совещание по вопросам тарифов. Она проходило при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Детальная повестка дня заседания включала вопросы о цене на газ, на его распределение и о цене на электроэнергию.

"Премьер проинформировал о решении госрегулирования цен (price-cаp) на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона до 120 дней). Вроде как даже надеются на поддержку МВФ в данном вопросе. Будет Витренко вести сегодня переговоры. Посмотрим, чем закончится. По электричеству: правительство хочет дать механизм в виде монетизации субсидий вместо отмененной льготы. По увеличению денег на субсидии в бюджете-2021: Кабмин пока рассчитывает, что существующих 36 млрд грн будет достаточно", - уточнил депутат.

По словам нардепа, Кабмин не исключает повторное голосование за министра энергетики на ближайшей пленарной неделе.

"Всякие креативные варианты, которые звучали - внеочередное заседание Рады или принятие постановлений Рады о снижении тарифов - не рассматриваются", - добавил Железняк.