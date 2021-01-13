Украина облегчит иммиграцию инвесторам от $100 тысяч

Иностранцы и лица без гражданства, вложившие в созданные ими в Украине предприятия свыше $100 тыс., получат возможность обратиться с ходатайством о предоставлении им разрешения на иммиграцию в Украину.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 13 января без обсуждения.

Согласно проекту документа, такие инвестиции должны подтверждаться справкой из банка о поступлении такой суммы на инвестсчет иммигранта и ее использовании для осуществления иностранной инвестиции в экономику Украины или справкой банка о перечислении такой суммы на текущий счет предприятия с личного зарубежного счета иммигранта, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь Государственная миграционная служба, в соответствии с документом, перед принятием решения проверяет в банке, не были ли эти инвестиции возвращены.

Помимо того, правительство включило в перечень подпадающих под квоту иммиграции и имеющих право претендовать на украинское гражданство лиц, прослуживших в Вооруженных силах свыше трех лет.