Кабмин утвердил Концепцию космической программы стоимостью 30 миллиардов (обновлено)

Кабинет министров на заседании 13 января одобрил Концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Об этом вице-премьер, глава Минстратегпрома Олег Уруский написал на своей странице в сети Facebook по итогам заседания правительства.

"Наконец-то ситуация в отрасли будет сдвинута с мертвой точки, ведь последние несколько лет она фактически была в замороженном состоянии, не понимая ни своих приоритетов, ни условий для развития. Следующий важный и неотложный шаг – это принятие Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы", – отметил вице-премьер.

По его словам, концепция разработана Минстратегпромом вместе с Государственным космическим агентством. Ее целью является расширение использования космического потенциала, усиление влияния на развитие общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и национальной безопасности. Концепция также определяет ключевые проблемы научно-технического развития космической деятельности, пути их решения и ожидаемые результаты.

Согласно пояснительной записке к проекту концепции, ориентировочный объем финансирования для выполнения программы составляет, примерно, 30 млрд грн, в том числе из госбюджета около 15 млрд грн.

При этом министр финансов Сергей Марченко в ходе принятия данного документа сделал замечание, что реализация данной программы должна выполняться в рамках бюджетных назначений, отмечает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что реализация программы приведет к таким результатам: