Кабмин утвердил Концепцию космической программы стоимостью 30 миллиардов (обновлено)
Кабинет министров на заседании 13 января одобрил Концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.
Об этом вице-премьер, глава Минстратегпрома Олег Уруский написал на своей странице в сети Facebook по итогам заседания правительства.
"Наконец-то ситуация в отрасли будет сдвинута с мертвой точки, ведь последние несколько лет она фактически была в замороженном состоянии, не понимая ни своих приоритетов, ни условий для развития. Следующий важный и неотложный шаг – это принятие Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы", – отметил вице-премьер.
По его словам, концепция разработана Минстратегпромом вместе с Государственным космическим агентством. Ее целью является расширение использования космического потенциала, усиление влияния на развитие общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и национальной безопасности. Концепция также определяет ключевые проблемы научно-технического развития космической деятельности, пути их решения и ожидаемые результаты.
Согласно пояснительной записке к проекту концепции, ориентировочный объем финансирования для выполнения программы составляет, примерно, 30 млрд грн, в том числе из госбюджета около 15 млрд грн.
При этом министр финансов Сергей Марченко в ходе принятия данного документа сделал замечание, что реализация данной программы должна выполняться в рамках бюджетных назначений, отмечает Интерфакс-Украина.
Ожидается, что реализация программы приведет к таким результатам:
- для граждан Украины будет обеспечен доступ к наиболее современным информационным технологиям (системам дистанционного зондирования Земли, системам координатно-временного и навигационного обеспечения);
- будет обеспечено повышение безопасности (за счет использования космической информации для обеспечения национальной безопасности в военной, политической, экономической, социальной, экологической, научно-технической, информационной сферах);
- работники космической промышленности будут обеспечены стабильными заказами, престижной и высокооплачиваемой работой;
- работники сельского, лесного хозяйства других отраслей экономики получат возможность рационального землепользования с использованием космических снимков;
- молодежь получит возможность сделать первые шаги в науке и технике, установить творческие связи с ровесниками из-за рубежа в процессе реализации научно-образовательных космических проектов.
