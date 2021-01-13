Экспорт электроэнергии из Украины превысил импорт вдвое, – "Укрэнерго"

Суммарный объем экспорта электроэнергии из Украины в 2020 году составил 4,75 млрд кВт-ч, тогда как импорт составил 2,28 млрд кВт-ч.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В частности, в торговой зоне ОЭС Украины (Польша, Беларусь, Россия и Молдова) экспорт электроэнергии превысил импорт в 8,4 раза – 1,73 млрд кВт-ч против 205,7 млн кВт-ч, а в "Острове Бурштынской ТЭС" (Венгрия Словакия и Румыния) в 1,45 раза – 3,02 млрд кВт-ч и 2,08 млрд кВт-ч соответственно.

В 2020 года Украина больше всего экспортировала электроэнергии в Венгрию – 2,11 млрд кВт-ч (44,4% от общего объема), Польшу – 1,48 млрд кВт-ч (31,2%) и Румынию – 868,3 млн кВт-ч (18,3%). Меньше в 2020 году экспортировали в Словакию – 41,3 млн кВт-ч (0,9%). Экспорт электроэнергии из ОЭС Украины в Россию в 2020 году не осуществлялся, в Беларусь составил 82,8 млн кВт-ч (1,7%) и Молдову – 167,1 млн кВт-ч (3,5%).

При этом импортировали электроэнергии в 2020 года больше всего из Словакии – 1,47 млрд кВт-ч (64,5% от общего объема), а также Венгрии – 516 млн кВт-ч (22,6%). Из Румынии импорт составил 89,4 млн кВт-ч (3,9%), из России – 53,4 млн кВт-ч (2,3%), а из Беларуси – 82,8 млн кВт-ч (6,7%) и осуществлялся до середины апреля.

С 12 апреля по 31 декабря 2020 пропускная способность по направлениям Беларусь-Украина и Россия-Украина была ограничена до 0 МВт.

Как сообщалось, по данным Минэнерго, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47 млрд кВт-ч. В то же время импорт составил 2,7 млрд кВт-ч.