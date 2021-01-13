БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Количество украинских работников в Польше превысило докарантинный уровень

Количество украинских работников в Польше превысило докарантинный уровень

Количество иностранных работников Польше, которые платят взносы на государственное социальное страхование, превысило уровень февраля 2020 года.

Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Управления социального страхования Польши (ZUS).

Так, по официальным данным по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тыс официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).

Как отмечают в компании, локдаун вынудил граждан многих стран вернуться в свои страны и с марта по июнь количество застрахованных лиц в ZUS с непольским гражданством упало на 10%. Когда польское правительство открыло границы для иностранных работников, количество застрахованных иностранцев снова начало увеличиваться.

В Gremi Personal обращают внимание, что приведенные ZUS цифры не в полной мере отображают реальное количество работающих иностранцев в Польше. На самом деле их количество значительно больше. Так как часть иностранцев работают на основании краткосрочных договоров на выполнение определенного вида работы, на которые не распространяется социальное страхование.

Как сообщалось, по состоянию на конец 2018 года взносы в польский Фонд социального страхования (FUS), из которого выплачивают, среди прочего, пенсии и социальную помощь миллионам людей преклонного возраста, 587 тыс. иностранцев, в том числе 441 тыс. граждан Украины. К лету 2019 года их количество достигло 468 тыс.

+6
Уже два года как свинарчуков прогнали! Что вам кисло опять?
показати весь коментар
14.01.2021 12:40 Відповісти
+5
Напомни, какие налоги тебе поднял свинарчук?
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
+4
а Бубочка казав, що поляки працюватимуть у нас...
показати весь коментар
13.01.2021 20:06 Відповісти
а Бубочка казав, що поляки працюватимуть у нас...
показати весь коментар
13.01.2021 20:06 Відповісти
Топ менеджерами))))
показати весь коментар
13.01.2021 20:57 Відповісти
Все украинцы выехали арбайтен в другие страны. Теперь понятно почему у нас все товары стоят бешенных цен. Даже казалось бы в аграрной стране как такое может быть но такие продукты как яйца или молоко в Украине по ценам переплюнули США и даже Рашку.
показати весь коментар
13.01.2021 20:59 Відповісти
Просто не нужно ходить на выборы по-приколу. И тогда не будет претензий к украинским ценам.
показати весь коментар
14.01.2021 11:29 Відповісти
И не голосовать за Свинарчуков как в 2014 именно после которого началось дикое повышение цен и налогов
показати весь коментар
14.01.2021 12:07 Відповісти
Напомни, какие налоги тебе поднял свинарчук?
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
Абсолютно на все что вокруг ты можешь представить. Включая свет, газ, автомобили, недвижимость и тд. И зачем я тебе ето рассказываю? Ты не видишь что вокруг творится? Легче спросить на что не повысились налоги. Давай теперь ты мне скажи на что налоги не повысил Петька
показати весь коментар
14.01.2021 12:24 Відповісти
Уже два года как свинарчуков прогнали! Что вам кисло опять?
показати весь коментар
14.01.2021 12:40 Відповісти
На місце одних свинарчуків, прийшли інші свині.
показати весь коментар
14.01.2021 12:48 Відповісти
Они не пришли...Их выбрал "мудрый нарид", поверивший в сказочки о конце епохи бидности!
показати весь коментар
14.01.2021 13:43 Відповісти
ааа, то не ви дебіли, то вас знову обманули... Хитро!
показати весь коментар
14.01.2021 14:39 Відповісти
Бе бе бе! Тебя дурака не призвали в армию в 14 и не обьявили военное положение с всеобщей мобилизацией и имено по этому ты "коптишь" свой диван в "справедливой ненавести" к Порошенко.
показати весь коментар
14.01.2021 15:33 Відповісти
Заробляєш ти у гривнях, я так розумію стільки, скільки і при Овочеві?
показати весь коментар
14.01.2021 14:39 Відповісти
ага, тут разве что негры из какой-нибудь Нигерии для работы будут периезжать, хотя даже они предпочитают транзитом в Европу проскочить
показати весь коментар
13.01.2021 21:03 Відповісти
Пару миллионов ляхов свалило в благополучные норвегии, англии, ирландии, франции, германии. А на их места заезжают новые туловища. Круговорот гастербайтеров в рыночной экономике
показати весь коментар
14.01.2021 11:27 Відповісти
І тільки ти, заслуговуєш звання найкращого кріпака. Нікуди не втікаєш, ждеш подачки від барського стола.
показати весь коментар
14.01.2021 12:49 Відповісти
А навіщо мені їхати обслугою до якихось ляхів, якщо можна мозком заробляти німецьку зарплату і в Україні?
показати весь коментар
14.01.2021 14:25 Відповісти
для цього потрібно мати мізки. А більшість із них їде не стільки для заробітку, скільки щоби дружина мізки не парила. А чого, ні тобі щоденних проблем, ні дітей, ні клопоту. Живеш там собі "вільним холостяком", якусь копійку сюди кидаєш, приїдеш два рази у рік з капустою, такий собі Альфа-самець...
показати весь коментар
14.01.2021 14:41 Відповісти
за фактом -- то все що треба знати про CoViD-19..
показати весь коментар
14.01.2021 11:48 Відповісти
По факту, в Польше до КОВИДа работало около 2 млн. украинцев. Из них официально, с ЗУСом - меньше 500 тыс.
Сейчас стало больше с ЗУСом потому что украинцы стали стараться устраиваться официально - т.е. те уто работали "по умове злецення" (без ЗУСа) в случае Ковида на 2 месяца оказывались вынуждены жить и лечиться за свой счет. Если ты официально, с ЗУСлм, то при Ковиде тебе оплачивается больничный. Поэтому сейчас и стараются устроиться официально.
По факту же, общее количество гастарбайтеров намного упало за счет того что те которые на краткосрочных раюотах, поуезжали домой. У поляков у самих сейчас безработица, куча бизнесов закрылись, рабочих мест на своих не хватает.
показати весь коментар
14.01.2021 13:17 Відповісти
На умове злецения тоже идут оплаты на ЗУС. Не надо ля-ля. Просто некоторые хитрожопые отказываются от оплаты страховки, что бы получить на 30-50 злотых больше.
показати весь коментар
14.01.2021 13:40 Відповісти
Ну, ты конечно можешь попросить работодателя платить ЗУС, будучи на злеценни. Но это будет вычитаться с тебя и это не будет 20-30 злотых. И поэтому, насколько я знаю, 99% работающих на здеценни ЗУС не платят.
Начинают платить только если например подались на карту побыту, хотят остаться, и хотят взять жилье в ипотеку - тогда скрипя зубы платят, потому что если не платишь ЗУС, банк ипотеку не даст.
показати весь коментар
14.01.2021 13:46 Відповісти
У мене знайомий, у себе вдома (на Закарпатті) заробив обрізаючи дерева (сади одного відомого виробника соків), за 3 місяці - 200 тис.гивень. Так він спец у своїй справі, так це сезонна робота, так є норма яку без підготовки не виконаєш, так це робота в саду по 12 год... але, от поясніть мені - нах.я йому Польща???
показати весь коментар
14.01.2021 14:44 Відповісти
А в Польшу кого-то насильно тянут? Твой знакомый хорошо зарабатывает, но ты сам написал, что в сезон+ по 12часо+опыт (от себя добавлю + риск при работе с пилой). А остальное время ВНЕ СЕЗОНА сколько он зарабатывает? И эти 200 идут по черному, минуя налоги, соответственно при насчитывании пенсии ни как не защитаются. (за дебелизм с начислением пенсии не будем, это отдельная головная боль украинцев).
Для сравнения: в Польше работая на заводе 8 часов, 6 дней в неделю реально получать (без сильного упахивания, просто работая) - 25тыс грн. Да это в 2.2 раза меньше чем у твоего знакомого, но это работа + нормальная жизнь (после 12 часов работы есть только одно желание - сдохнуть).
Так что каждый решает сам.
показати весь коментар
14.01.2021 15:21 Відповісти
эээ... 25 тыс.грн., если платятся налоги+ЗУС = 5000 злотых грязными.
Я конечно лдико извиняюсь, но в Польше это очень крутая зарплата, основная масса получает меньше.
И по 6 дней в неделю - это уде нелегально, т.к. в месяц ты не можешь легально иметь 4-5 переработанных дней. Только если ты на умове злецення, а это тот же самый черный нал без налогов.
показати весь коментар
14.01.2021 15:31 Відповісти
Ну так в месяце 4 недели
Общее число сверхурочных в год я не помню, но считал пару лет назад, что это как раз работая по 6 дней в неделю по 8 часов. Ну и конечно необходимо стремиться работать по умове, там преференций всегда больше. Тогда и зп выходит в районе 3400 - 3600зл нетто.
показати весь коментар
14.01.2021 15:50 Відповісти
В мене купа знайомих, які у Польщі, в полі, на сезонні роботі і тисячку в місяць не змогли заробити...
Простим робочим на заводі 25ть у нас звісно не заробиш...
25, це зарплата інженера... але 15 можно... і це вдома.
Тут питання в іншому. Якщо людина спеціаліст, не важно у якій сфері, то польську зарплату вона тут заробляє легко. То може проблему слід вирішувати у іншій спосіб?
показати весь коментар
14.01.2021 15:32 Відповісти
В крупных городах - возможно, а вот в небольших райцентрах и селах - это уже из области не научной фантастики. Ну и 15-20тыс для специалиста -это разве достойная зп? С учетом цен на продукты, недвижимость и тп.
И ради интереса: какой другой способ решения ты видишь? Кроме набивших оскомину: быть специалистом, учиться лучше работать и тп. Я хорошо учился, и нормально зарабатывал в банке + свое небольшое дело было, но отдел сократили до минимума (потребительское кредитование) и все. А начинать все с нуля в другой сфере, с дурацкими законами - это не мое.
показати весь коментар
14.01.2021 15:57 Відповісти
Ні це мала зарплата і реальні спеціалісти заробляють значно більше.
Я не розумію що за претензії до села? Я, наприклад не настільки заможний, щоби жити у Закарпатському селі...
Та й звідки у нас великі міста? Ужгород самий великий 115к, Мукачево 89 і це найбільші...
У мене сестра, в одному зі обл.центрів керуюча банком, сама, без зв'язків доросла. Їй ніяка Польща не потрібна...
Інший вихід для кого, для окремої людини? А що ти бажаєш? просто жити, не важливо де, не важливо для чого? Ну тоді ти зробив вірний вибір. Тут ти так жити будеш не скоро. А вихід для країни в цілому, один, той, що тобі так не подобається. Не може країна прийти у Європу іншим способом, як стати громадянам європейцями. Вбити у собі совково-кацапське лайно, а це ой як не просто.
показати весь коментар
14.01.2021 16:27 Відповісти
Я искренне рад за твою сестру.

А какой выбор мне не понравиться? Я реально не понял твоего посыла.

А по поводу жизни я действительно хочу просто спокойно и обеспечено жить, смотреть как взрослеет и выходит замуж моя дочь, ну и прочих мелких радостей жизни. Я уже пытался менять страну, ну его нафиг это неблагодарное дело.
Жизнь - одна и прожить ее хочется достойно, а не в вечном выживании. А в Украине большинство населения ничем не отличается от российского. А дальше будет еще хуже. Но это мое мнение.
показати весь коментар
14.01.2021 17:15 Відповісти
Ну не знаю... якби я не жив на Закарпатті, я би теж виїхав, а із Закарпаття... хіба що тільки у США.
показати весь коментар
15.01.2021 10:14 Відповісти
Польща, як на мене, то виїід для 3 категорій людей:
- ті хто хоче відкрити свою справу
- ті хто хоче переїхати з прицілом залишитись назавжди (через перспективи для дітей)
- невдахи, які й вдома не потрібні тому що більш ніж працювати касирками та охоронцями клямки\навичок не мають.
Для тих, хто вміє правцювати та хоче просто заробляти гроші, Польща - не варіант. Вони і вдома заробляють.
Тобто, Вася, який місить бетон за 5 копійок і живе в лайні, в Польші не буде заробляти 1000 Евро та їздити на Мерседесі, а так само залишиться Васєю-невдахою.
показати весь коментар
14.01.2021 15:27 Відповісти
У нас хто хоче заробити їде у США, а не Польщу...
показати весь коментар
14.01.2021 15:33 Відповісти
Хорошо там, где нас нет. В США без востребованной специальности, после всех выплат и обязательных платежей останется не на много больше, чем в той же Польше. Но это мое личное мнение основанное на общении в сети, с поляками, украинцами. Ну и есть разница когда ты едешь один или у тебя уже есть семья.
показати весь коментар
14.01.2021 15:44 Відповісти
простий кліринг на Брайтоні, знайома, пенсіонерка (по нашому, по їх Законам ще ні ), має чистими від 2 до 3х в місяць, як пощастить... Робота не мед, але і не догляд за якимись стариками. Я не думаю, що у Польщі можно стільки заробити.
показати весь коментар
14.01.2021 15:49 Відповісти
або в ..Німечину..Син 3 міс. перед Новим роком працював в Баваріі по студентській візі.. з паяльником ШВЛи збирав..1.5 к євро на руки..і це офіційно ..з податками і все таке
показати весь коментар
14.01.2021 18:44 Відповісти
для цього потрібно вміти паяльник тримати в руках. Я вам так скажу, якщо знати де і до кого його застосувати, то в Україні можно за цей період у сто разів більше заробити
показати весь коментар
15.01.2021 10:09 Відповісти
взагалі для мене дивно, що в Україні не було налагоджене подібне збирання ШВЛ... Хоча, що тут дивного, із цими Зеленими мародерами...
показати весь коментар
15.01.2021 10:10 Відповісти
це студеньська программа..Там всі з технічними вишами
показати весь коментар
15.01.2021 10:16 Відповісти
Ну так, а ми гроші не на подібну програму витратили, а дали Бєні у асфальт закатати...
показати весь коментар
15.01.2021 10:54 Відповісти
По первым двум пунктам согласен с тобой на 100%, но вот третий.... как то грубо сформированно.
показати весь коментар
14.01.2021 15:33 Відповісти
да, грубо, но это жинь. Я допускаю что сам могу остаться без работы и тогда прийдется идти работать по 3 пункту, т.к. отступать некуда - уже семья здесь, ипотека, дети учатся в универе и лицее. Ну что ж, придется пойти на завод - буду работать на заводе. Но иллюзий по поводу рабочего контингента я не питаю, т.к. сейчас так же работаю на заводе (но белым воротничком), варюсь среди этого рукожопого сборища неудачников, которые постоянно пополняются новыми. Работают за 13 зл. чистыми, без налогов и ЗУСов, 10 часов в день 6 дней в неделю.
Себе на ремонт дома приглашал некоторых их них, как на подработку, разговаривали по душам, они рассказывают "у вас тут еще ничего, в других местах работали там хуже было".
показати весь коментар
14.01.2021 15:41 Відповісти
ХЗ, не знаю почему у вас так, законы вроде одни и те же.

Кстати, Семен, а зачем акк сменил?
показати весь коментар
14.01.2021 16:00 Відповісти
Не пиши ерунду на счет 99% работающих без ЗУСа. Или ты не понимаешь, что такое ЗУС?
Для примера, я сам сейчас меняю работу и временно вынужден работать по Umowa zlecenie, так что вопрос мед страховок и других соц гарантий очень актуален. Спросил работодателя (агенство по найму): как с ЗУСом? Ответ: Все присутствует автоматом, кроме оплаченного отпуска и больничного, но в этом и состоит разница в Umowa zlecenie и Umowa prace. И как добавка, страховка ребенка и жены тоже включены в мою, без каких-либо доплат.
показати весь коментар
14.01.2021 15:28 Відповісти
возможно у тебя востребованная специальность, и ты всех судишь по себе. Основная масса работает без всяких ЗУСов и прочих налогов.
Я тоже с ЗУСом, но вижу что делается вокруг.
показати весь коментар
14.01.2021 15:33 Відповісти
Работаю на обычном заводе, просто выбираю куда устроится.
показати весь коментар
14.01.2021 15:34 Відповісти
не ну если ты сварщик 6 разряда ты можешь выбирать. А обычное рабочее быдло готово почти за еду работать.
показати весь коментар
14.01.2021 15:42 Відповісти
Якщо ти зварювальник 6 розряду, нах.ра тобі Польща? За тобою тут будуть бігати.
показати весь коментар
14.01.2021 15:50 Відповісти
Якшо брати тільки гроші - то так. Але як бути зі школою, в якій продають наркотики, а навкруги будинки розписані телефонами де все можна замовити? А також не всім хочеться дивитись на бидлонарід який мріє тільки про одну річ - Халяву.
Краще дитину навчати там де цього менше. Тож люди переїжджають не через гроші.
Ми, наприклад, втратили у грошах коли переїхали, проте яцість життя покращилась - менше переживаємо про майбутнє дітей, менше спілкуємось з совко-бидлом. Втратили у грошах, але виграли у нервах і комфорті.
показати весь коментар
14.01.2021 15:55 Відповісти
Ну не знаю. Я не готовий оцінювати наскільки на Закарпатті ситуація із наркотиками гірша за Польщу. Так бидла совкового у нас менше ніж у цілому по Україні. Вчити дітей у тій же Словаччині ми можемо без проблем, що тут їхати 30-100 км? До Львову 250 через перевали..
Звісно, загальна ситуація у державі має вплив, це так...
показати весь коментар
14.01.2021 16:21 Відповісти
Словакія (та що прилягає до Закарпаття) - це така само помойка як власне і Україна. Був там кілька разів по роботі, такої кількості циганви, брудних сел і хат-розвалюх ніде не бачив. Навіть Західна Україна краще виглядає.
показати весь коментар
14.01.2021 16:31 Відповісти
Ну то їдь у Румунію, чи до мадярів, один х.р до усіх максимум 40 км.
Чим тобі так Кошице, для прикладу не сподобалось?
показати весь коментар
14.01.2021 16:34 Відповісти
Румінія - помийка ще гірше Словаччини, та ще й не в Шенгені. У мадяр дитині важче адаптуватись, з точки зору мови та менталітету, та й нам мову вивчити на порядок складніше.
показати весь коментар
14.01.2021 16:45 Відповісти
Румунія яка, та що в бік Тімішоари помийка?
Якщо діти знають мадярську, а на Закарпатті це поширено, то мадяри не проблема. Хоча, якщо вже і їхати, то краще на Чехи...
показати весь коментар
14.01.2021 16:56 Відповісти
Кошице то вітрина Східної Словаччини,, як то кажуть "не путайте туризм c эмиграцией", але від'їдь на 20 км вбік, або навіть на Попрад - то жах.
показати весь коментар
14.01.2021 16:48 Відповісти
а я не хочу від'їжджати на 20 км в бік
показати весь коментар
14.01.2021 16:56 Відповісти
ну то "хозяин-барин"
показати весь коментар
14.01.2021 17:01 Відповісти
Нет не сварщик, хотя предлагали с обучением (глаза жалко). А выбирать всегда есть из чего, главное не лениться и быть готовым потратить 30-50 минут на доезд до работы. У нас в городке и округе туева хуча заводов, завлодиков и тп. Может по этому легче?
показати весь коментар
14.01.2021 16:03 Відповісти

