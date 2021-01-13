Количество украинских работников в Польше превысило докарантинный уровень

Количество иностранных работников Польше, которые платят взносы на государственное социальное страхование, превысило уровень февраля 2020 года.

Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Управления социального страхования Польши (ZUS).

Так, по официальным данным по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тыс официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).

Как отмечают в компании, локдаун вынудил граждан многих стран вернуться в свои страны и с марта по июнь количество застрахованных лиц в ZUS с непольским гражданством упало на 10%. Когда польское правительство открыло границы для иностранных работников, количество застрахованных иностранцев снова начало увеличиваться.

В Gremi Personal обращают внимание, что приведенные ZUS цифры не в полной мере отображают реальное количество работающих иностранцев в Польше. На самом деле их количество значительно больше. Так как часть иностранцев работают на основании краткосрочных договоров на выполнение определенного вида работы, на которые не распространяется социальное страхование.

Как сообщалось, по состоянию на конец 2018 года взносы в польский Фонд социального страхования (FUS), из которого выплачивают, среди прочего, пенсии и социальную помощь миллионам людей преклонного возраста, 587 тыс. иностранцев, в том числе 441 тыс. граждан Украины. К лету 2019 года их количество достигло 468 тыс.