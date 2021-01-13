Количество украинских работников в Польше превысило докарантинный уровень
Количество иностранных работников Польше, которые платят взносы на государственное социальное страхование, превысило уровень февраля 2020 года.
Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Управления социального страхования Польши (ZUS).
Так, по официальным данным по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тыс официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.
Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).
Как отмечают в компании, локдаун вынудил граждан многих стран вернуться в свои страны и с марта по июнь количество застрахованных лиц в ZUS с непольским гражданством упало на 10%. Когда польское правительство открыло границы для иностранных работников, количество застрахованных иностранцев снова начало увеличиваться.
В Gremi Personal обращают внимание, что приведенные ZUS цифры не в полной мере отображают реальное количество работающих иностранцев в Польше. На самом деле их количество значительно больше. Так как часть иностранцев работают на основании краткосрочных договоров на выполнение определенного вида работы, на которые не распространяется социальное страхование.
Как сообщалось, по состоянию на конец 2018 года взносы в польский Фонд социального страхования (FUS), из которого выплачивают, среди прочего, пенсии и социальную помощь миллионам людей преклонного возраста, 587 тыс. иностранцев, в том числе 441 тыс. граждан Украины. К лету 2019 года их количество достигло 468 тыс.
Сейчас стало больше с ЗУСом потому что украинцы стали стараться устраиваться официально - т.е. те уто работали "по умове злецення" (без ЗУСа) в случае Ковида на 2 месяца оказывались вынуждены жить и лечиться за свой счет. Если ты официально, с ЗУСлм, то при Ковиде тебе оплачивается больничный. Поэтому сейчас и стараются устроиться официально.
По факту же, общее количество гастарбайтеров намного упало за счет того что те которые на краткосрочных раюотах, поуезжали домой. У поляков у самих сейчас безработица, куча бизнесов закрылись, рабочих мест на своих не хватает.
Начинают платить только если например подались на карту побыту, хотят остаться, и хотят взять жилье в ипотеку - тогда скрипя зубы платят, потому что если не платишь ЗУС, банк ипотеку не даст.
Для сравнения: в Польше работая на заводе 8 часов, 6 дней в неделю реально получать (без сильного упахивания, просто работая) - 25тыс грн. Да это в 2.2 раза меньше чем у твоего знакомого, но это работа + нормальная жизнь (после 12 часов работы есть только одно желание - сдохнуть).
Так что каждый решает сам.
Я конечно лдико извиняюсь, но в Польше это очень крутая зарплата, основная масса получает меньше.
И по 6 дней в неделю - это уде нелегально, т.к. в месяц ты не можешь легально иметь 4-5 переработанных дней. Только если ты на умове злецення, а это тот же самый черный нал без налогов.
Общее число сверхурочных в год я не помню, но считал пару лет назад, что это как раз работая по 6 дней в неделю по 8 часов. Ну и конечно необходимо стремиться работать по умове, там преференций всегда больше. Тогда и зп выходит в районе 3400 - 3600зл нетто.
Простим робочим на заводі 25ть у нас звісно не заробиш...
25, це зарплата інженера... але 15 можно... і це вдома.
Тут питання в іншому. Якщо людина спеціаліст, не важно у якій сфері, то польську зарплату вона тут заробляє легко. То може проблему слід вирішувати у іншій спосіб?
И ради интереса: какой другой способ решения ты видишь? Кроме набивших оскомину: быть специалистом, учиться лучше работать и тп. Я хорошо учился, и нормально зарабатывал в банке + свое небольшое дело было, но отдел сократили до минимума (потребительское кредитование) и все. А начинать все с нуля в другой сфере, с дурацкими законами - это не мое.
Я не розумію що за претензії до села? Я, наприклад не настільки заможний, щоби жити у Закарпатському селі...
Та й звідки у нас великі міста? Ужгород самий великий 115к, Мукачево 89 і це найбільші...
У мене сестра, в одному зі обл.центрів керуюча банком, сама, без зв'язків доросла. Їй ніяка Польща не потрібна...
Інший вихід для кого, для окремої людини? А що ти бажаєш? просто жити, не важливо де, не важливо для чого? Ну тоді ти зробив вірний вибір. Тут ти так жити будеш не скоро. А вихід для країни в цілому, один, той, що тобі так не подобається. Не може країна прийти у Європу іншим способом, як стати громадянам європейцями. Вбити у собі совково-кацапське лайно, а це ой як не просто.
А какой выбор мне не понравиться? Я реально не понял твоего посыла.
А по поводу жизни я действительно хочу просто спокойно и обеспечено жить, смотреть как взрослеет и выходит замуж моя дочь, ну и прочих мелких радостей жизни. Я уже пытался менять страну, ну его нафиг это неблагодарное дело.
Жизнь - одна и прожить ее хочется достойно, а не в вечном выживании. А в Украине большинство населения ничем не отличается от российского. А дальше будет еще хуже. Но это мое мнение.
- ті хто хоче відкрити свою справу
- ті хто хоче переїхати з прицілом залишитись назавжди (через перспективи для дітей)
- невдахи, які й вдома не потрібні тому що більш ніж працювати касирками та охоронцями клямки\навичок не мають.
Для тих, хто вміє правцювати та хоче просто заробляти гроші, Польща - не варіант. Вони і вдома заробляють.
Тобто, Вася, який місить бетон за 5 копійок і живе в лайні, в Польші не буде заробляти 1000 Евро та їздити на Мерседесі, а так само залишиться Васєю-невдахою.
Себе на ремонт дома приглашал некоторых их них, как на подработку, разговаривали по душам, они рассказывают "у вас тут еще ничего, в других местах работали там хуже было".
Кстати, Семен, а зачем акк сменил?
Для примера, я сам сейчас меняю работу и временно вынужден работать по Umowa zlecenie, так что вопрос мед страховок и других соц гарантий очень актуален. Спросил работодателя (агенство по найму): как с ЗУСом? Ответ: Все присутствует автоматом, кроме оплаченного отпуска и больничного, но в этом и состоит разница в Umowa zlecenie и Umowa prace. И как добавка, страховка ребенка и жены тоже включены в мою, без каких-либо доплат.
Я тоже с ЗУСом, но вижу что делается вокруг.
Краще дитину навчати там де цього менше. Тож люди переїжджають не через гроші.
Ми, наприклад, втратили у грошах коли переїхали, проте яцість життя покращилась - менше переживаємо про майбутнє дітей, менше спілкуємось з совко-бидлом. Втратили у грошах, але виграли у нервах і комфорті.
Звісно, загальна ситуація у державі має вплив, це так...
Чим тобі так Кошице, для прикладу не сподобалось?
Якщо діти знають мадярську, а на Закарпатті це поширено, то мадяри не проблема. Хоча, якщо вже і їхати, то краще на Чехи...