Кабмин утвердил схему должностных окладов госслужащих на 2021 год
Во время заседания Кабинета министров Украины 13 января была одобрена Схема должностных окладов госслужащих на 2021 год.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы Украины.
В частности, повышен уровень должностного оклада для специалистов категории В3 на уровне районов, районов в городах, городах областного значения, поскольку он не отвечал требованиям действующего законодательства. Отныне он равен двум прожиточным минимумам.
Для остальных государственных служащих условия оплаты труда сохраняются и гарантируется их размер на уровне сентября 2020 года.
"Заработная плата государственных служащих все еще не является конкурентной по сравнению с рыночной. Особенно это касается должностных окладов специалистов государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов. Но если мы говорим о создании эффективной государственной службы, не можем забывать о повышении уровня социальных стандартов. Есть исправить несправедливость, когда за неквалифицированную работу получают более высокую заработную плату, чем на должностях государственной службы с высоким уровнем ответственности, значительными ограничениями и требованиями к лицу. Поэтому предлагается пересмотреть Схему должностных окладов после внесения изменений в статью 26 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" с учетом необходимости единых подходов в оплате труда государственных служащих", - отметила председательница НАГС Наталья Алюшина.
и который ниже минимальной зарплаты. Что специалист что уборщица зарплата одинакова. О каком уровне управления можно говорить ?