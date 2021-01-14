Суд признал долг на 4 миллиарда завода Жеваго перед Нацбанком

Хозсуд Киева в рамках дела №о банкротстве ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" (связывают с Константином Жеваго) признал требования ряда кредиторов, в т.ч. требования Нацбанка Украины на 4,15 млрд грн (как обеспеченные залогом имущества должника).

Как пишет Finbalance, указанное предприятие было имущественным поручителем банка "Финансы и кредит" (принадлежал Жеваго) перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

1.12.2020 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" на решение Хозсуда Киева, которым был удовлетворен иск НБУ о взыскании с ПАО предметов ипотеки и залога (путем продажи на публичных торгах) в счет погашения долга банку "Финансы и кредит" по рефинансированию.

Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 кв. м. и движимое имущество, которые являются собственностью ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" и находятся по адресу: Киев, ул. Набережно-Луговая, 8.

Осенью НБУ выиграл несколько судебных споров с фармкомпанией Жеваго о взыскании ряда объектов недвижимости в центральной части Киева.

В декабре офис генпрокурора сообщил, что на основании постановления Печерского райсуда Киева в управление Агентства по розыску и менеджменту активов переданы арестованные корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости в производстве по растрате денежных средств банка "Финансы и кредит" на сумму более 2,5 млрд грн.

В активы вошли оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 тыс кв м.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, это имущество принадлежало конечному бенефициарному владельцу банка "Финансы и кредит".