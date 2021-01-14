Цены на золото перешли к снижению

Цена на золото снижается в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара оказывает давление на котировки металла, при этом рынки оценивают перспективы дальнейшей политики ФРС США.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,76%, или на 14,1 доллара - до 1840,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,09% - до 25,293 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается вторую торговую сессию подряд. Днем ранее валюту поддержала внутренняя статистика - годовая инфляция в США в декабре ускорилась до 1,4% с 1,2% при прогнозе 1,3%. Показатель несколько приблизился к целевому уровню в 2%.

Более дорогой доллар негативно отражается на стоимости золота, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Вместе с этим инвесторы обратили внимание на данные "Бежевой книги" - сводки комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. Согласно докладу, экономическая активность в большинстве регионов США из 12 округов растет умеренными темпами. При этом "вакцинный" оптимизм сдерживается беспокойством за перспективы бизнеса на фоне высокой заболеваемости коронавирусом.

Инвесторы также оценивают перспективы монетарной политики ФРС, которая отражается на курсе доллара. "Я не думаю, что Федрезерв серьезно настроен на ужесточение в ближайшее время, учитывая ситуацию с пандемией и хрупкое восстановление экономики. Однако любой сигнал об ужесточении может в более долгосрочной перспективе встревожить трейдеров на рынке золота", - приводит агентство Рейтер комментарий стратега DailyFX Маргрет Янг.